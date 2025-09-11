Drabužius nusimetusi Oksana Pikul kaitina gerbėjų kraują: parodė tobulas kūno linijas

Žinoma dainininkė, verslininkė bei nuomonės formuotoja Oksana Pikul savo socialiniuose tinkluose pasidalino kraują kaitinančiu vaizdo įrašu. Juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pasidalino atviru vaizdo įrašu
Žinoma moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame aiškiai matosi Oksanos dailios kūno linijos.
Nors vaizdo įrašas socialinę erdvę pasiekė visai neseniai, moteris sulaukė begalės komentarų ir pagyrų.
Viena moteris komentaruose rašo: „Įspūdinga“.
Kita komentuoja: „Įspūdingi kadrai ir tuo pačiu tokia subtili energija“.
Trečioji rašo: „Kosminė“.
