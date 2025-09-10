Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Tobula figūra stebinanti Viktorija Jakučinkaitė niekada nevalgo 3 produktų: štai kokie jie

2025-09-10 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 13:25

Viena žinomiausių Lietuvos moterų, dizainerė, nuomonės formuotoja, verslininkė Viktorija Jakučinskaitė gerėjus nuolat stebina savo tobula figūra. Šį kartą moteris pasidalino patarimais, ką ji daro, jog išlaikyti tokias dailias kūno linijas.

Viena žinomiausių Lietuvos moterų, dizainerė, nuomonės formuotoja, verslininkė Viktorija Jakučinskaitė gerėjus nuolat stebina savo tobula figūra. Šį kartą moteris pasidalino patarimais, ką ji daro, jog išlaikyti tokias dailias kūno linijas.

4

Moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino patarimais tobulai figūrai, kuriais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Tobulos figūros paslaptys

Žinoma nuomonės formuotoja, dizainerė bei verslininkė Viktorija Jakučinskaitė nuolat sulaukia moterų dėmesio, kurios klausia dėl dailių kūno linijų. Šį kartą Viktorija nusprendė pasidalinti, ko tenka laikytis, norint turėti tokią figūrą.

Maistas – svarbiausias aspektas, kurio reikia paisyti norint turėti dailias kūno linijas:

„Aš valgau ne didelėmis porcijomis ir taip buvo visada. Ko aš vengiu? Aš visiškai nemėgstu saldumynų, bet yra tai, ką aš renkuosi visada: mėsa, žuvis, baltymai, kiekvieną ryta valgau kiaušinius, virtus, keptus arba omletą“.

Moteris neslepia, jog vardan dailios figūros teko atsisakyti ir nebevalgyti kelių produktų, kuriuos itin mėgo:

„Man teko atsisakyti lašinių ir majonezo. Tarp jų labai daug kalorijų, todėl jų nebevalgau. Kai nori lieknėti, tu gali valgyti ką tu nori, bet svarbiausia yra skaičiuoti kalorijas“.

Medeina
Medeina
2025-09-10 14:12
Nu keista, kad pagyvenusi moteris niekaip nenusiramina, lenda ir lenda i eteri….
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
