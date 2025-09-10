Tobula figūra stebinanti Viktorija Jakučinkaitė niekada nevalgo 3 produktų: štai kokie jie

Moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalino patarimais tobulai figūrai, kuriais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Tobulos figūros paslaptys
Žinoma nuomonės formuotoja, dizainerė bei verslininkė Viktorija Jakučinskaitė nuolat sulaukia moterų dėmesio, kurios klausia dėl dailių kūno linijų. Šį kartą Viktorija nusprendė pasidalinti, ko tenka laikytis, norint turėti tokią figūrą.
Maistas – svarbiausias aspektas, kurio reikia paisyti norint turėti dailias kūno linijas:
„Aš valgau ne didelėmis porcijomis ir taip buvo visada. Ko aš vengiu? Aš visiškai nemėgstu saldumynų, bet yra tai, ką aš renkuosi visada: mėsa, žuvis, baltymai, kiekvieną ryta valgau kiaušinius, virtus, keptus arba omletą“.
Moteris neslepia, jog vardan dailios figūros teko atsisakyti ir nebevalgyti kelių produktų, kuriuos itin mėgo:
„Man teko atsisakyti lašinių ir majonezo. Tarp jų labai daug kalorijų, todėl jų nebevalgau. Kai nori lieknėti, tu gali valgyti ką tu nori, bet svarbiausia yra skaičiuoti kalorijas“.
