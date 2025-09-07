Viktorija Jakučinskaitė paviešino kraują kaitinančius kadrus: „Apsirengsiu, kai būsiu jūsų metų“

Socialiniuose tinkluose Viktorija pasidalijo įrašu, kuriame matyti itin atviros moters nuotraukos.
Viktorija Jakučinskaitė rėžė kritikėms
Kadruose V. Jakučinskaitė užfiksuota vilkinti apatinį trikotažą, kaubojiškus batus ir kūną šiek tiek pridengiantį švarką.
Viktorija puikiai žino, kad tokios nuotraukos sulaukia įvairių komentarų, todėl moteris užbėgo įvykiams už akių ir iškart kirto piktiems internautams.
Šiuo įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Mielos mano Ingos ir Danutės, tikrai apsirengsiu, kai būsiu jūsų metų ir nebebūsiu tokia jauna ir graži. Apsirengsiu ir gersiu šampaną su draugėmis aptarinėdama svetimas nuotraukas instagrame.
Manęs tai irgi dar laukia, tik po kokių 15-20 metų, o kol kas pakentėkite arba spauskite unfollow, instrukciją, kaip tai padaryti, aš jau rodžiau.
Ir aš tikrai galiu atskirti gašlumą nuo subtilaus seksualumo, turiu tam kompetencijos ir patirties. Nesijaudinkite dėl mano padorumo, eikite laistyti pomidorus“, – socialiniame tinkle rėžė V. Jakučinskaitė.
