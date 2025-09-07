Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Viktorija Jakučinskaitė paviešino kraują kaitinančius kadrus: „Apsirengsiu, kai būsiu jūsų metų“

2025-09-07 12:36
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 12:36

Verslininkei, nuomonės formuotojai Viktorijai Jakučinskaitei drąsos tikrai netrūksta – socialiniuose tinkluose ji paviešino kraują kaitinančius kadrus, o žinodama, kad sulauks įvairių komentarų, iškart kirto savo kritikėms.

Verslininkei, nuomonės formuotojai Viktorijai Jakučinskaitei drąsos tikrai netrūksta – socialiniuose tinkluose ji paviešino kraują kaitinančius kadrus, o žinodama, kad sulauks įvairių komentarų, iškart kirto savo kritikėms.

Socialiniuose tinkluose Viktorija pasidalijo įrašu, kuriame matyti itin atviros moters nuotraukos.

Viktorija Jakučinskaitė rėžė kritikėms

Kadruose V. Jakučinskaitė užfiksuota vilkinti apatinį trikotažą, kaubojiškus batus ir kūną šiek tiek pridengiantį švarką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viktorija puikiai žino, kad tokios nuotraukos sulaukia įvairių komentarų, todėl moteris užbėgo įvykiams už akių ir iškart kirto piktiems internautams.

Šiuo įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

„Mielos mano Ingos ir Danutės, tikrai apsirengsiu, kai būsiu jūsų metų ir nebebūsiu tokia jauna ir graži. Apsirengsiu ir gersiu šampaną su draugėmis aptarinėdama svetimas nuotraukas instagrame.

Manęs tai irgi dar laukia, tik po kokių 15-20 metų, o kol kas pakentėkite arba spauskite unfollow, instrukciją, kaip tai padaryti, aš jau rodžiau.

Ir aš tikrai galiu atskirti gašlumą nuo subtilaus seksualumo, turiu tam kompetencijos ir patirties. Nesijaudinkite dėl mano padorumo, eikite laistyti pomidorus“, – socialiniame tinkle rėžė V. Jakučinskaitė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Sveika atvykus į klubą!
Sveika atvykus į klubą!
2025-09-07 12:50
Man 67metai,namuose vaikštau nuoga,prie durų kabo chalatas,kurį dažniausiai pamirštu apsirengti,jeigu kas nors į duris paskambina...
Akivaizdžiai
Akivaizdžiai
2025-09-07 13:06
Kai klimaksas su hormonų disbalansu rauna stogą.
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
2025-09-07 13:09
Matosi, kad turi daug kompleksų, gal vaikai ar vyras jei tokį turi galėtų moteriškę paprotint ,dabar žiūrint svetima gėda apima
