Neseniai dukrelę pagimdžiusi Dalia Belickaitė parodė pavydėtiną figūrą: gerbėjai apipylė komplimentais

Prieš kelis mėnesius žinoma nuomonės formuotoja, laidų vedėja, buvusi krepšininkė Dalia Belickaitė kartu su vyru krepšininku Edvinu Šeškumi susilaukė antrosios dukros.
Dabar moteris pademonstravo nepriekaištingas kūno linijas.
Šeimos atostogos Ispanijoje
Šeima atėjusį rudenį pasitiko vienoje šilčiausių vietų Europoje – Ispanijoje, Marbelos mieste. Ten laiką leido ne vieni. Kartu buvo ir Edvino tėvai.
Moteris dar visai neseniai pagimdė antrąją dukrą, tačiau kadrais Ispanijoje nustebino sekėjus savo nepriekaištingomis kūno linijomis.
Dalios Belickaitės nuotraukos susilaukė daug komentarų, kur sekėjos gyrė figūrą bei klausė, ar moteris po gimdymo jau sportuoja.
Viena moteris rašė: „Dviejų mergaičių mama, kaip saldainiukas pagal figūrą. Visko išpildymo geriausio jūsų šeimynai visame kame“.
Antroji papildė: „Nerealiai. Ar jau sportuojate po gimdymo? Koks pilvuko lygumas!“
