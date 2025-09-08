Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Neseniai dukrelę pagimdžiusi Dalia Belickaitė parodė pavydėtiną figūrą: gerbėjai apipylė komplimentais

2025-09-08 11:55
2025-09-08 11:55

Žinoma nuomonės formuotoja bei buvusi krepšininkė, laidų vedėja Dalia Belickaitė kartu su šeima leido laiką Ispanijoje. Moteris dar neseniai pagimdė antrąją dukrą ir pademonstravo dailias kūno linijas.

Dalia Belickaitė (Nuotr. socialinių tinklų)
6

Žinoma nuomonės formuotoja bei buvusi krepšininkė, laidų vedėja Dalia Belickaitė kartu su šeima leido laiką Ispanijoje. Moteris dar neseniai pagimdė antrąją dukrą ir pademonstravo dailias kūno linijas.

4

Prieš kelis mėnesius žinoma nuomonės formuotoja, laidų vedėja, buvusi krepšininkė Dalia Belickaitė kartu su vyru krepšininku Edvinu Šeškumi susilaukė antrosios dukros.

Dabar moteris pademonstravo nepriekaištingas kūno linijas.

Dalia Belickaitė: atostogos Ispanijoje
FOTOGALERIJA. Dalia Belickaitė: atostogos Ispanijoje

Šeimos atostogos Ispanijoje

Šeima atėjusį rudenį pasitiko vienoje šilčiausių vietų Europoje – Ispanijoje, Marbelos mieste. Ten laiką leido ne vieni. Kartu buvo ir  Edvino tėvai.

Moteris dar visai neseniai pagimdė antrąją dukrą, tačiau kadrais Ispanijoje nustebino sekėjus savo nepriekaištingomis kūno linijomis.

Dalios Belickaitės nuotraukos susilaukė daug komentarų, kur sekėjos gyrė figūrą bei klausė, ar moteris po gimdymo jau sportuoja.

Viena moteris rašė: „Dviejų mergaičių mama, kaip saldainiukas pagal figūrą. Visko išpildymo geriausio jūsų šeimynai visame kame“.

Antroji papildė: „Nerealiai. Ar jau sportuojate po gimdymo? Koks pilvuko lygumas!“

