  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Travis Kelce buvusioji Kayla Nicole pasidalijo mįslinga žinute po Taylor Swift sužadėtuvių

2025-08-29 17:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 17:15

Travis Kelce buvusi mergina Kayla Nicole, regis, prabilo po to, kai NFL žvaigždė paskelbė apie savo sužadėtuves su Taylor Swift.

Taylor Swift sužadėtuvės (Nuotr. socialinių tinklų)
5

Travis Kelce buvusi mergina Kayla Nicole, regis, prabilo po to, kai NFL žvaigždė paskelbė apie savo sužadėtuves su Taylor Swift.

„Kansas City Chiefs“ puolėjas Travis Kelce (35 m.) prieš kelias dienas pasipiršo popmuzikos superžvaigždei po dvejų metų draugystės. Pora naujiena pasidalino „Instagram“ įrašu antradienį – jis jau tapo daugiausia „patinka“ sulaukusiu įrašu platformos istorijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jūsų anglų kalbos mokytoja ir kūno kultūros mokytojas tuokiasi,“ – rašė pora prie nuotraukų, kuriose Kelce klūpo tarp gėlių, o Swift ašarotomis akimis rodo įspūdingą žiedą, rašo standard.co.uk.

Taylor Swift sužadėtuvės
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Taylor Swift sužadėtuvės

Sulaukė ir buvusios merginos reakcijos

Sužadėtuvės sulaukė daugybės sveikinimų iš garsenybių, tarp jų – Selinos Gomez ir Lenos Dunham. Tačiau dėmesį netrukus patraukė buvusi Kelce mergina, sporto žurnalistė Kayla Nicole, vos keliomis valandomis po žinios pasidalijusi mįslingu „Instagram“ įrašu.

Ji įkėlė aktorės Tracee Ellis Ross vaizdo įrašą apie skirtumą tarp laimės ir džiaugsmo bei pridūrė: „Apie tai pirmą kartą skaičiau knygoje „Choose Joy: Because Happiness Isn’t Enough“. Įkvepia! Labai gera knyga.“

„Manau, kad džiaugsmas yra kitoks nei laimė,“ – sakė Ross įraše. – „Laimę gali nusipirkti, tarkim, degalinėje, o džiaugsmą reikia užsitarnauti ir dėl jo dirbti. Džiaugsmas sukuria erdvės, leidžia patirti daugiau nei tik gerą dieną. Tai yra požiūris, perspektyva, lęšis, per kurį žiūriu į savo gyvenimą.“

Nicole žinutė greitai sukėlė spėliones tarp gerbėjų, turint omeny jos praeitį su Kelce ir viešą jo naujosios meilės istorijos pradžią. Ji anksčiau yra atvirai kalbėjusi apie emocinį iššūkį, kai jų išsiskyrimas sutapo su Kelce santykių pradžia su Swift.

„Išgyventi viešą išsiskyrimą, kalbant tiesiai šviesiai, buvo labai sunku,“ – sakė ji šių metų pradžioje laidoje „Special Forces: World’s Toughest Test“. – „Tai nuolat ir vargina... Net jei paskelbiu tik apie mėlyną dangų, visada sulaukiu komentarų apie buvusį ir jo naująją situaciją.“

Vis dėlto Nicole pabrėžė, kad nesijaučia priešiškai Swift atžvilgiu: „Ji man patinka,“ – sakė ji apie atlikėją. – „Manau, ji labai talentinga.“

