Rasos Stonienės šeimoje – svarbi šventė: pasidalino jaukiais kadrais

Rasa Stonienė, viena žinomiausių šalies verslininkių bei nuomonės formuotojų, savo socialiniuose tinkluose pasidalino sveikinimu dukrai, kuriuo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pirmasis jubiliejus
Rasa Stonienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino sveikinimu dukrai, kuriame rašo:
„Su 5-uoju gimtadieniu mūsų mylimiausia dukryte Felicyte. Mylim tave labai, labai“.
Žinoma moteris nuotraukų karuselėje pasidalino įvairiais kadrais, kur matoma dukra Felicija įvairiuose gyvenimo etapuose, o pabaigą vainikuoja šiandienos kadras, kur mergaitė galvoja norą šalia penktojo gimtadienio pyragaičio.
