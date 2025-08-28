Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Rasos Stonienės šeimoje – svarbi šventė: pasidalino jaukiais kadrais

2025-08-28 11:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 11:55

Vienos žinomiausių verslininkių Lietuvoje, Rasos Stonienės šeimoje rugpjūčio 28-ąją ypatinga šventė – dukra Felicija švenčia pirmąjį jubiliejų.

Rasa Stonienė (Nuotr. asmeninio albumo)

Vienos žinomiausių verslininkių Lietuvoje, Rasos Stonienės šeimoje rugpjūčio 28-ąją ypatinga šventė – dukra Felicija švenčia pirmąjį jubiliejų.

3

Rasa Stonienė, viena žinomiausių šalies verslininkių bei nuomonės formuotojų, savo socialiniuose tinkluose pasidalino sveikinimu dukrai, kuriuo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Pirmasis jubiliejus

Rasa Stonienė savo socialiniuose tinkluose pasidalino sveikinimu dukrai, kuriame rašo:

„Su 5-uoju gimtadieniu mūsų mylimiausia dukryte Felicyte. Mylim tave labai, labai“.

Žinoma moteris nuotraukų karuselėje pasidalino įvairiais kadrais, kur matoma dukra Felicija įvairiuose gyvenimo etapuose, o pabaigą vainikuoja šiandienos kadras, kur mergaitė galvoja norą šalia penktojo gimtadienio pyragaičio.

