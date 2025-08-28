Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Juodkalnijos strategas: Jokubaitis mums didesnė grėsmė nei Valančiūnas

2025-08-28 18:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-28 18:30

Juodkalnijos rinktinė trečiadienį surengė gerokai trumpesnę treniruotę nei galėjo. Būsimi lietuvių varžovai turi siaurą rotaciją, tad nenorėjo varginti žaidėjų ilgomis pratybomis.

Radovičius (BNS nuotr.)

0

30 taškų pralaimėjimu čempionatą pradėję juodkalniečiai žada daryti išvadas. Pasak vyr. trenerio Boško Radovičiaus, taip žaisdami jie nieko nenuveiks. Specialistą taip pat privertė nusišypsoti Krepsinis.net žurnalisto klausimas, kuris iš Lietuvos rinktinės lyderių jiems kelia didesnę grėsmę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prieš lietuvius pastaruoju metu žaidėme dažnai ir negalime pasigirti gerais rezultatais. Bandysime rytoj žaisti geras rungtynes. Trečiadienį neblogai sužaidėme 20 minučių, o antra dalis buvo košmariška. Turnyras ilgas ir reikia žiūrėti toliau. Lietuva yra viena iš keturių kandidačių laimėti medalius. Turime pagerinti savo gynybą, negalime leisti varžovams mums įmesti po 100 taškų. Tikiuosi gerokai geresnio pasirodymo nei su vokiečiais“, – sakė strategas.

– Ar žaidėjai parodė reakciją po pralaimėjimo?

– Turėjome pokalbį. Turime reaguoti, nes jeigu pakartosime tokią antrą susitikimo dalį kaip su vokiečiais, bus labai blogai. Mums reikia kelių pergalių ir taip galime iškopti į kitą etapą.

– Ką galite pasakyti apie trenerį R.Kurtinaitį?

– Labai patyręs treneris, buvo pats geras žaidėjas, labai jį gerbiu. Man patinka tai, ką jis daro.

– Ar V.Mihailovičius žais?

– Nežinia, rytoj ryte spręsime.

– Ką pamenate iš praėjusios dvikovos su Lietuva, kuri vyko Maniloje?

– Nepamenu, ar mes per 17 metų esame laimėję prieš lietuvius. Manau, kad bus kitokios rungtynės, nes turime kitokias sudėtis.

– Ar sudėtinga pasiruošti rungtynėms su Lietuva, kai jie naudoja tokią rotaciją?

– Kai turi 12 žaidėjų rotaciją, tuomet nesudėtinga. Dabar mes turime labai siaurą rotaciją. Vokiečiai panaudojo beveik visus 12 krepšininkų ir tai mums buvo labai sunku. Mes neturime tokios geros sudėties, Turime 8–9 žaidėjus, kurie gali žaisti tokiame lygyje.

– Kas jūsų komandai didesnė grėsmė – J.Valančiūnas ar R.Jokubaitis?

– (Šypsosi). Jokubaitis.

– Kaip manote, kas laimės Europos čempionatą?

– Serbija. Kodėl? Nes turi talentingiausią komandą Europoje per pastaruosius 20 metų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

