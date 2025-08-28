T.Sedekerskis: apie gynybą prieš N.Vučevičių ir taisytinus rinktinės žaidimo aspektus

Tadas Sedekerskis prieš dvikovą su Juodkalnija kalbėjo apie būsimą varžovą ir rinktinės žaidimą.
„Po truputį priprantame, gal praėjo jaudulys. Tikiuosi, rytoj bus geriau. Esame alkani pergalių, pasiruošę sunkiu darbu išsikovoti sirgalių meilę ir mėgautis krepšiniu“, – sakė rinktinės puolėjas.
– Kokių išvadų priėjote po rungtynių su britais?
– Laiko nėra daug, per daug neanalizavome. Šiandien žiūrėjome jau Juodkalnijos skautingą. Per vieną treniruotę per daug nepridirbsi, daug rungtynių, darėme derinių analizę.
– Į vokiečius dar nesidairote?
– Ne, esame komanda, atvažiavome čia užsibrėžę savus tikslus, bet turime eiti žingsnis po žingsnio. Nežiūrėti per daug į ateitį.
– Ar praeitas mačas rodo daugiau vokiečių galios, ar juodkalniečių problemų?
– Jie neblogai laikėsi pirmoje pusėje, antroje Obstas rodė nuostabų žaidimą ir perlaužė rungtynes. Juodkalnija neturi ilgiausio suolo, jėgų pritrūko gale.
– Kokia yra Juodkalnija?
– Yra puikiai išreikštas lyderis, reikia stabdyti jį, bet neužmiršti ir kitų, kad nebūtų koncentracija į Vučevičių ir kiti pridarytų problemų. Dabar krepšinį moka žaisti visi.
– Gal bus T.Sedekerskio ir N.Vučevičiaus dvikova?
– Šįkart manau, kad rinksimės kitokį planą. Nauji treneriai, kitas štabas, kitos idėjos. Neabejoju, šitas planas veiks.
– Kaip stabdyti N.Vučevičių?
– Filipinuose buvo didelis komandinis darbas. Gyniausi ne tik aš, aš stovėjau vienas prieš vieną, bet turėjome Joną po krepšiu. Buvo komandinė gynyba, manęs nepaliko vieno, buvo daug pagalbų. Dabar labiau žaisime 1 prieš 1.
– Atkabinus E.Bendžių yra daugiau atsakomybių jums „ketvirtoje pozicijoje“?
– Nepasakyčiau, yra Ąžuolas, esu aš. Ši pozicija šiais laikais atvira visiems, gali žaisti ir Rokas, ir Radzo. Apskritai būti rinktinėje ir atstovauti Lietuvai yra automatiškai atsakomybė. Asmeniškai praleidau ne vieną sezoną Eurolygoje, jei pasirenki žaisti krepšinį, atsakomybių neatsikratysi.
– Ar geras pirmas mačas sumažins įtampą rinktinės debiutantams?
– Faktas, manau, kad po pergalės kyla pasitikėjimas savo jėgomis. Kaip ir treneris minėjo, vienas rungtynes sužais vieni, o kitas – kiti. Visi pas mus gali įmesti taškus ar apsiginti. Vienybė yra komanda. Turime lyderius Roką ir Valančiūną, o kiti stengsimės padėti kuo galėsime.
– O jums pačiam pakanka kamuolio puolime?
– Dažnai apie tai pagalvoji, čia Lietuvos rinktinė. Atvažiavome siekti bendro tikslo. Kaip ir treneris Rimas minėjo, svarbu laimėti, o ne kiek taškų įmetei. Jeigu būsi rezultatyviausias, bet komanda pralaimės, niekas to neprisimins. Jeigu rinktinė laimi, visi didvyriai yra ir mylimi bei ant rankų nešiojami.
– Ką dar reikėtų pataisyti žaidime?
– Mes žaidžiame tokį stilių – labai agresyvi gynyba ir greitas puolimas, o tada atsiranda įvairiausių klaidų. Toks yra mūsų braižas ir atsiras klaidelių, kai bandai rungtyniauti greitai. Turime mažinti klaidas, turime gerai kovoti dėl kamuolių ir nesuteikti varžovams antrų šansų. Tobulėti dar tikrai yra kur.
– Ką manote, kad Š.Jasikevičius medalį prognozuoja latviams, o ne lietuviams?
– Nežinojau net. Čia yra jo nuomonė. Latviai žaidžia namuose, turi neblogą komandą. Kai patys žaidėme prieš juos, pirmoje dalyje atrodė kaip kosminė rinktinė, Bertanis viską pataikė, Lomažas atrodė kaip Eurolygos geriausias žaidėjas. Iš vieno mačo nieko negalima spręsti, yra begalė rungtynių. Kiekviena komanda turės dar įrodyti, nes prognozės ir lieka prognozėmis. Patinka, kad mes viską norime pasiekti per sunkų darbą, gynybą ir komandinį žaidimą.
