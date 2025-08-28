R.Kurtinaitis: apie Šaro prognozę ir N.Vučevičių

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai penktadienį susitiks su Juodkalnija. Strategas akcentuoja ne žvaigždės Nikola Vučevičiaus stabdymą, o būtinybę neleisti varžovams rinkti taškus komandiškai.
– Kokias išvada pasidarėte iš pirmojo savo mačo?
– Gynyba gerai, gerai kovojome dėl kamuolių. Agresyvumas, aktyvumas, šiek tiek klaidų yra. Gerai, kad visas 40 minučių išlaikėme aukštą tempą ir žaidėme tai, ką norėjome. Manau, kad tai yra kelias, kuriuo ir norime eiti viso čempionato metu.
– Stebėjote juodkalniečių mačą su vokiečiais. Kokias išvadas pasidarėte?
– Nepasakyčiau, kad yra dviejų žmonių komanda, gal vokiečiai privertė juos taip žaisti. Manau, kad toks kelias yra teisingas, nes kiekvienas žaidėjas ten gali rinkti taškus. Mes esame numatė, kad tegu Vučevičius įmeta taškus, Drobnjakas kažkiek pelno, bet nenorime, jog visi žaidėjai sumestų po 10 taškų. Susidėliojome gynybos sistemas ir matysime, kaip seksis.
– Ar T.Sedekerskio gynyba prieš N.Vučevičių yra tarp variantų?
– Nesakysiu dabar, bet matėme tą mačą. Vučevičius yra žaidėjas, kuris kartais leidžia prieš krepšio, o kartais – meta vidutinį. Metimas nėra didysis jo pavojus, jeigu ir įmes vieną tritaškį. Esmė, kad visa komanda nesužaistų.
– Kokios įžvalgos apie čempionato organizaciją?
– Maitina labai gerai, viešbutis – labai geras, arena – taip pat. Suomiai visada yra numatę viską. Neturime jokių nusiskundimų.
– Ar po pirmos pergalės nuo pečių nukrito našta?
– Nepataikymas mūsų buvo turbūt buvo tas aspektas jaudulio. Neturime nieko ypatingo padaryti – reikia daryti tai, ką dirbame treniruotėse. Nereikia liesti tos jaudulio temos.
– Ką norite įrodyti skeptikams?
– Ne todėl susirinkome, kad kažką įrodinėti. Turime žaisti, norime laimėti, dirbome daug. Jeigu tikėti mano mokytoju Stepu Butautu, jeigu treneriai sąžiningai ir daug dirbo, rezultatai turi ateiti.
– Š.Jasikevičius medaliu prognozėje įtraukė latvius, o ne lietuvius.
– Net nežinojau to. Jis mato taip, turbūt žino Žagarą, bet atsakyčiau jam, kad jis susižeidė. Palinkėčiau latviams sėkmės, o mes – kaip pavyks.
