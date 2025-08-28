Sakartvelo krepšininkai nugalėjo Ispanijos rinktinę

Sakartvelo gretose ryškiausias buvo Sandro Mamukelasvhili, kuris surinko 19 taškų bei atkovojo 7 kamuolius. Goga Bitadze įmetė 15 taškų.
Pralaimėjusiems Juancho Hernangomezas surinko 13 taškų.
Ispanija vienintelį kartą pirmavo tik antrojo kėlinio pabaigoje, kai turėjo vieno taško pranašumą.
33 – ąją žaidimo minutę Sakartvelas buvo priekyje trimis taškais. Tada kartvelai įmetė šešis taškus be atsako ir skirtumas didėjo iki devynių taškų, o netrukus po G. Bitadze tritaškio komanda jau pirmavo 70:60.
Vėliau skirtumas augo iki 16 taškų ir nugalėtojas tapo aiškus.
Sakartvelas kitas grupės rungtynes žais su Italija, o ispanai susitiks su Bosnija ir Hercegovina.
Sakartvelo rinktinė: Sandro Mamukelashvili 19 (4/5 dvit., 2/6 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd.), Goga Bitadze 15 (4/7 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam.), Tornike Shengelia 13 (3/7 dvit.), Duda Sanadze 11 (1/5 trit., 4 atk. kam.), Kamaras Baldwinas 9 (3/6 dvit., 1/6 trit., 4 atk. kam.), Beka Burjanadze 7 (7 atk. kam.), Giorgi Shermadini 4 (5 atk. kam.), Rati Andronikashvili 2 (4 atk. kam.).
Ispanijos rinktinė: Juancho Hernangomezas 13 (3/5 dvit., 2/4 trit., 8 atk. kam.), Santi Aldama 12 (3/5 dvit., 2/10 trit.), Dario Brizuela 11 (5/7 dvit.), Willy Hernangomezas 8 (4/7 dvit., 5 atk. kam.), Jaime Pradilla 6, Joelas Parra 5, Mario Saint-Supery Fernandezas ir Santiago Yusta (0/5 trit.) po 4, Sergio De Larrea Asenjo (5 rez. perd.) ir Xabieris Lopez-Arostegui po 3.
