Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Sakartvelo krepšininkai nugalėjo Ispanijos rinktinę

2025-08-28 17:03 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-28 17:03

Pergalę Europos čempionato C grupės rungtynėse Limasolyje iškovojo Sakartvelo rinktinė. Aleksandaro Džikičiaus auklėtiniai rezultatu 83:69 (20:17, 17:18, 20:14, 26:20) nugalėjo Ispanijos komandą.

Pergalę Europos čempionato C grupės rungtynėse Limasolyje iškovojo Sakartvelo rinktinė. Aleksandaro Džikičiaus auklėtiniai rezultatu 83:69 (20:17, 17:18, 20:14, 26:20) nugalėjo Ispanijos komandą.

REKLAMA
0

Sakartvelo gretose ryškiausias buvo Sandro Mamukelasvhili, kuris surinko 19 taškų bei atkovojo 7 kamuolius. Goga Bitadze įmetė 15 taškų.

Pralaimėjusiems Juancho Hernangomezas surinko 13 taškų.

Ispanija vienintelį kartą pirmavo tik antrojo kėlinio pabaigoje, kai turėjo vieno taško pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

33 – ąją žaidimo minutę Sakartvelas buvo priekyje trimis taškais. Tada kartvelai įmetė šešis taškus be atsako ir skirtumas didėjo iki devynių taškų, o netrukus po G. Bitadze tritaškio komanda jau pirmavo 70:60.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau skirtumas augo iki 16 taškų ir nugalėtojas tapo aiškus.

Sakartvelas kitas grupės rungtynes žais su Italija, o ispanai susitiks su Bosnija ir Hercegovina.

Sakartvelo rinktinė: Sandro Mamukelashvili 19 (4/5 dvit., 2/6 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd.), Goga Bitadze 15 (4/7 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam.), Tornike Shengelia 13 (3/7 dvit.), Duda Sanadze 11 (1/5 trit., 4 atk. kam.), Kamaras Baldwinas 9 (3/6 dvit., 1/6 trit., 4 atk. kam.), Beka Burjanadze 7 (7 atk. kam.), Giorgi Shermadini 4 (5 atk. kam.), Rati Andronikashvili 2 (4 atk. kam.).

Ispanijos rinktinė: Juancho Hernangomezas 13 (3/5 dvit., 2/4 trit., 8 atk. kam.), Santi Aldama 12 (3/5 dvit., 2/10 trit.), Dario Brizuela 11 (5/7 dvit.), Willy Hernangomezas 8 (4/7 dvit., 5 atk. kam.), Jaime Pradilla 6, Joelas Parra 5, Mario Saint-Supery Fernandezas ir Santiago Yusta (0/5 trit.) po 4, Sergio De Larrea Asenjo (5 rez. perd.) ir Xabieris Lopez-Arostegui po 3.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų