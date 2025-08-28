Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Ramūnas Butautas įvertino Lietuvos rinktinės startą Europos krepšinio čempionate

2025-08-28 15:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 15:56

Trečiadienį prasidėjo Europos krepšinio čempionatas – „EuroBasket 2025". Jį atidarė Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinių rungtynės. Mūsų krepšininkai iškovojo solidžią pergalę rezultatu 94 –70.

Ramūnas Butautas | „Stop“ kadras

Trečiadienį prasidėjo Europos krepšinio čempionatas – „EuroBasket 2025“. Jį atidarė Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinių rungtynės. Mūsų krepšininkai iškovojo solidžią pergalę rezultatu 94 –70.

0

„Pirmosiose čempionato rungtynėse didelių netikėtumų nebuvo – viskas vyko taip, kaip buvo galima tikėtis. Lietuvos rinktinė pasiekė solidžią pergalę ir pademonstravo gerą žaidimą. Manau, kad rinktinei yra palankus tvarkaraštis ruoštis kitoms čempionato rungtynėms, įsibėgėti ir pasiekti geriausią sportinę formą, kada labiausiai jos reikės“, – kalbėjo LSU Krepšinio studijų ir mokslo centro vadovas, buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Ramūnas Butautas.

Lietuvos sporto universiteto parengtame interviu R. Butautas plačiau pasakoja apie Lietuvos rinktinės debiutantus, „EuroBasket“ čempionatą bei favoritus.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

