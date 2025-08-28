Ramūnas Butautas įvertino Lietuvos rinktinės startą Europos krepšinio čempionate

„Pirmosiose čempionato rungtynėse didelių netikėtumų nebuvo – viskas vyko taip, kaip buvo galima tikėtis. Lietuvos rinktinė pasiekė solidžią pergalę ir pademonstravo gerą žaidimą. Manau, kad rinktinei yra palankus tvarkaraštis ruoštis kitoms čempionato rungtynėms, įsibėgėti ir pasiekti geriausią sportinę formą, kada labiausiai jos reikės“, – kalbėjo LSU Krepšinio studijų ir mokslo centro vadovas, buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Ramūnas Butautas.
Lietuvos sporto universiteto parengtame interviu R. Butautas plačiau pasakoja apie Lietuvos rinktinės debiutantus, „EuroBasket“ čempionatą bei favoritus.
