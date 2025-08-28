Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Izraelio pergalę pažymėjo nesustabdomas Sorkinas

2025-08-28 17:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 17:08

Pergalę Europos čempionato D grupės rungtynėse Katovicuose iškovojo Izraelio rinktinė. Ariel Beit-Halahmy auklėtiniai rezultatu 83:71 (23:19, 13:13, 24:20, 23:19) įveikė Islandijos komandą.

Romanas Sorkinas | FIBA nuotr.

Pergalę Europos čempionato D grupės rungtynėse Katovicuose iškovojo Izraelio rinktinė. Ariel Beit-Halahmy auklėtiniai rezultatu 83:71 (23:19, 13:13, 24:20, 23:19) įveikė Islandijos komandą.

0

Žydų gretose įspūdingai žaidė Romanas Sorkinas. Jis įmetė 31 tašką bei atkovojo 5 kamuolius. Deni Avdija surinko 20 taškų.

Šis duetas pelnė 51 tašką iš komandos 83.

Pralaimėjusiems Elvaras Fridrikssonas įmetė 17 taškų.

Izraelis vienintelį kartą buvo priekyje tik pačioje mačo pradžioje. Vėliau Izraelis laimėjo visus kėlinius ir paskutiniame ketvirtyje įgijo 19 taškų pranašumą, kas leido ramiai uždaryti rungtynes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio komanda kitas rungtynes žais su Lenkija, o Islandija susitiks su Belgija.

Izraelio rinktinė: Romanas Sorkinas 31 (9/12 dvit., 4/7 trit., 5 atk. kam.), Deni Avdija 20 (5/7 dvit., 0/5 trit., 9 atk. kam.), Tomeris Ginatas (3/7 dvit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Yamas Madaras (6 rez. perd.) po 7, Yovelas Zoosmanas 6 (4 atk. kam.), Rafi Menco 4, Baras Timoras 3, Khadeenas Carringtonas (1/7 dvit.) ir Itay Segevas (4 atk. kam.) po 2, Guy Palatinas 1.

Islandijos rinktinė: Elvaras Fridrikssonas 17 (3/5 dvit., 1/5 trit., 4 kld.), Tryggvi Hlinasonas 13 (4/6 dvit., 14 atk. kam.), Hilmaras Henningssonas 9, Jonas Axelas Gudmundssonas (4/8 dvit., 0/4 trit., 4 atk. kam.) ir Styrmiras Thrastarsonas (6 atk. kam.) po 8, Kristinnas Palssonas 7 (2/5 trit.), Orri Gunnarssonas 5, Martinas Hermannssonas 4 (2/8 dvit., 0/6 trit.).

