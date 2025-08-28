Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Antrame septyniolikmečių susitikime su slovakais užfiksuotos dramatiškos lygiosios

2025-08-28 16:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 16:02

Ketvirtadienį Slovakijoje įvyko antrosios kontrolinės rungtynės tarp Slovakijos ir Lietuvos vaikinų U17 rinktinių.

Lietuvos U-17 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

0

Antrasis susitikimas baigėsi taikiai 2:2 (0:0). Pirmasis komandų susitikimas antradienį baigėsi slovakų komandos naudai, ji pirmąją dvikovą laimėjo 5:1.

Primename, kad šie susitikimai skirti rengtis Europos čempionato atrankos turnyrui, kuris vėliau rudenį bus žaidžiamas Škotijoje. Ten lietuvių varžovais bus šeimininkai škotai, taip pat Anglijos ir Švedijos bendraamžių rinktinės.

Pirmas ir antras vietas grupėse užėmusios komandos vėliau žais pagrindiniame atrankos etape ir kovos dėl vietos finaliniame turnyre, trečią ir ketvirtą pozicijas užėmusios rinktinės pratęs kovą B divizione.

Ketvirtadienio susitikimas, skirtingai nuo pirmojo, pirmoje rungtynių dalyje įvarčių nepadovanojo ir viskas sprendėsi antroje dvikovos dalyje.

Jau pačioje antro kėlinio pradžioje slovakai po įvarčio išsiveržė į priekį 1:0. Visgi lietuviai rankų nenuleido ir antram kėliniui artėjant prie pabaigos Lukas Carmine Mennea per tris minutes pelnė du įvarčius ir jau leido pirmauti lietuviams 2:1.

Nerijaus Mačiulio auklėtiniai artėjo prie pergalės, visgi, paskutinėmis dvikovos minutėms šeimininkams pavyko rezultatą išlyginti ir dvikova baigėsi taikiai 2:2.

Kontrolinės vaikinų U17 rinktinių rungtynės

Slovakija – Lietuva 2:2 (0:0)

Poprado NTC stadionas; teisėjas – Radoslavas Bobko (Slovakija).

Įvarčiai: 46 min. Matúšas Tomáško, 90+2 min. Leo Hofstädteris (Slovakija); 78 ir 81 min. Carmine Lukas Mennea (Lietuva).

Įspėtas: 28 min. Carmine Lukas Mennea (Lietuva).

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Henrikas Adomavičius, Ignas Pukinskas (70 min. Deividas Aukštuolis), Mantas Česnokovas, Arijus Ahmadian (21 min. Adomas Toleikis), Mangirdas Venckus (78 min. Vilius Paniuškis), Arnas Jucius (64 min. Augustas Valuckas), Carmine Lukas Mennea, Vėjas Pocius (70 min. Dominykas Zubavičius), Kristupas Liutvinas (78 min. Emilis Šeputis), Adomas Užkurnys (78 min. Lukas Klasauskas).

Atsargoje: Mark Žukovskij, Algirdas Karlonas, Nojus Vyšniauskas.

