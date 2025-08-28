Istorinis prancūzo „pasiekimas“: 104 geimai iš eilės be „break pointų“

Šiame mače prancūzas nesusikūrė nė vieno „break pointo“ ir pratęsė neįtikėtiną seriją. G. Mpetshi Perricardas „Didžiojo kirčio“ turnyruose, vykstančiuose ne ant grunto dangos („US Open“, Vimbldone ir „Australian Open“), jau 104 geimus iš eilės nesugebėjo susikurti nė vieno „break pointo“.
Per minėtas 104 varžovų padavimų serijas G. Mpetshi Perricardui tik 4 kartus pavyko pasiekti rezultatą 40:40.
Random stat.
Mpetshi-Perricard failed to generate a single break point in the last 104 return games he played at non-clay court slams.
He managed to simply get to deuce in 4 out of those 104 games.REKLAMA— Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 27, 2025
Prancūzas garsėja vienpusišku žaidimo stiliumi – G. Mpetshi Perricardas turi vieną galingiausių padavimų tenise, todėl savo padavimais renka daug taškų, bet varžovų padavimų metu žaidžia labai nesėkmingai. Sirgaliai prancūzą jau praminė „padavimų robotu“.
Anksčiau šiemet vykusiame mače serbas Hamadas Medjedovičius pajautė, ką reiškia prancūzo žaidimo stilius, ir pareiškė, kad žaisti prieš G. Mpetshi Perricardą yra labai nuobodu.
"So boring", shouts Hamad Medjedovic after trying to return Mpetshi Perricard's serve.— José Morgado (@josemorgado) August 21, 2025
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
