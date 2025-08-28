Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Istorinis prancūzo „pasiekimas“: 104 geimai iš eilės be „break pointų“

2025-08-28 12:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 12:41

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame be pergalių liko prancūzas Giovanni Mpetshi Perricardas (ATP-37). Jis pirmajame rate po kiek daugiau nei pustrečios valandos kovos 7:6 (7:3), 3:6, 4:6, 4:6 pralaimėjo italui Lorenzo Musetti (ATP-10).

Giovanni Mpetshi Perricardas | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame be pergalių liko prancūzas Giovanni Mpetshi Perricardas (ATP-37). Jis pirmajame rate po kiek daugiau nei pustrečios valandos kovos 7:6 (7:3), 3:6, 4:6, 4:6 pralaimėjo italui Lorenzo Musetti (ATP-10).

0

Šiame mače prancūzas nesusikūrė nė vieno „break pointo“ ir pratęsė neįtikėtiną seriją. G. Mpetshi Perricardas „Didžiojo kirčio“ turnyruose, vykstančiuose ne ant grunto dangos („US Open“, Vimbldone ir „Australian Open“), jau 104 geimus iš eilės nesugebėjo susikurti nė vieno „break pointo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per minėtas 104 varžovų padavimų serijas G. Mpetshi Perricardui tik 4 kartus pavyko pasiekti rezultatą 40:40.

Prancūzas garsėja vienpusišku žaidimo stiliumi – G. Mpetshi Perricardas turi vieną galingiausių padavimų tenise, todėl savo padavimais renka daug taškų, bet varžovų padavimų metu žaidžia labai nesėkmingai. Sirgaliai prancūzą jau praminė „padavimų robotu“.

Anksčiau šiemet vykusiame mače serbas Hamadas Medjedovičius pajautė, ką reiškia prancūzo žaidimo stilius, ir pareiškė, kad žaisti prieš G. Mpetshi Perricardą yra labai nuobodu.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

