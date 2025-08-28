Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“ turnyre – latvės ir amerikietės konfliktas: „Dar nė viena varžovė taip nebuvo pasielgusi“

2025-08-28 13:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 13:25

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame trečiadienį startavo moterų vienetų varžybų antrasis etapas.

Jelena Ostapenko ir Taylor Townsend | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open" teniso turnyras, kuriame trečiadienį startavo moterų vienetų varžybų antrasis etapas.

0

Prastai Niujorke pasirodė latvė Jelena Ostapenko (WTA-26), kuri 5:7, 1:6 krito prieš dvejetų reitingo lyderę amerikietę Taylor Townsend (WTA-139).

Latvė gerai pradėjo mačą (3:0), bet vėliau po truputį barstė persvarą (3:2, 4:3), o dešimtajame geime savo padavimais nepajėgė užbaigti seto (5:5). Dvyliktajame geime latvė savo padavimų metu atsiliko 0:40, o T. Townsend trečiu bandymu realizavo „set pointą“. Antrajame sete J. Ostapenko jautėsi prastai, prašė medicininės pertraukėlės ir korte nebebuvo konkurencinga.

Visos įdomybės prasidėjo jau po mačo. J. Ostapenko, spausdama amerikietei ranką, priminė, kad ji neatsiprašė, kai pelnė tašką po smūgio į trosą. T. Townsend pasakė, kad atsiprašinėti neprivalo, o J. Ostapenko tada nusprendė pamokyti varžovę teniso etiketo.

„Ji man aiškino, kad aš neišsilavinusi, neišmanau teniso etiketo ir perspėjo mane, kad viskas bus kitaip, kai mes žaisime už JAV ribų. Aš manau, kad jai šiuo atveju reikėjo tiesiog tinkamai priimti pralaimėjimą. Mačo metu tikrai nerodžiau jai nepagarbos ir to paties tikėjausi iš varžovės, bet jei ji mane užsipuolė po mačo, tai aš tikrai nenusileisiu“, – sakė T. Townsend.

J. Ostapenko laikėsi kitos nuomonės: „Varžovė pasielgė nepagarbiai. Ji pasakė, kad neprivalo atsiprašinėti, jei pelno tašką po smūgio į trosą. Tenise yra tam tikrų nerašyti etiketo taisyklių. Tai pirmas kartas, žaidžiant WTA ture, kai mano varžovė po tokio smūgio net neatsiprašė. Vien tai, kad ji žaidžia savų sirgalių akivaizdoje, nereiškia, kad ji gali elgtis kaip nori“.

T. Townsend sakė, kad rasistinių užgauliojimų J. Ostapenko kalboje neįžvelgė, tačiau fanai laikėsi kitos nuomonės. Latvė sulaukė daugybės žinučių, kuriose buvo kaltinama rasizmu, nes juodaodę amerikietę vadino neišsilavinusia.

J. Ostapenko vėliau savo „instagram“ paskyroje pabrėžė, kad niekada nebuvo rasistė ir kad gerbia visų tautybių žmones.

2021 m. „US Open“ čempionė britė Emma Raducanu (WTA-36) pratęsė užtikrintą startą Niujorke ir 6:2, 6:1 pranoko Janicę Tjen (WTA-149) iš Indonezijos. Mačas truko vos valandą. Kitame etape britės lauks Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-10), kuri 6:3, 7:6 (9:7) nugalėjo 18-metę Čekijos talentę Terezą Valentovą (WTA-96).

Jokių problemų trečiadienį nekilo ir praėjusių metų pusfinalio dalyvei Emmai Navarro (WTA-11). Amerikietė per 77 minutes 6:2, 6:1 pranoko tautietę Caty McNally (WTA-101).

Sensaciją pateikė australė Priscilla Hon (WTA-126). Nuo kvalifikacijos startavusi žaidėja 4:6, 6:3, 6:2 patiesė 20-ąją pasaulio raketę Liudmilą Samsonovą.

Tokijo olimpinė čempionė ir 2019 m. „US Open“ pusfinalio dalyvė šveicarė Belinda Benčič (WTA-19) netikėtai 3:6, 3:6 pralaimėjo prieš JAV tenisininkę Ann Li (WTA-58). Šveicarė šiame mače taip nė karto ir nebuvo perėmusi iniciatyvos, nors antrojo seto pradžioje turėjo 2 „break pointus“.

Filipinietė Alexandra Eala (WTA-75) istorinį savo pasirodymą baigė pralaimėjimu 4:6, 3:6 prieš ispanę Cristiną Bucsą (WTA-95). A. Eala kiek anksčiau tapo pirma Filipinų tenisininke šiuolaikinėje eroje, laimėjusia „Didžiojo kirčio“ turnyro pagrindinio etapo mačą.

Amerikietė Jessica Pegula (WTA-4) be didesnio vargo 6:1, 6:3 eliminavo Anną Blinkovą, „Roland Garros“ ir Vimbldono vienetų čempionės titulus turinti čekė Barbora Krejčikova (WTA-62) 6:4, 6:2 įveikė japonę Moyuką Uchijimą (WTA-94), o 2021 m. „US Open“ finalininkė kanadietė Leylah Fernandez (WTA-30) 2:6, 6:3, 6:2 įveikė prancūzę Elsą Jacquemot (WTA-91) ir dabar mes iššūkį favoritei Arynai Sabalenkai.

Italė Jasmine Paolini (WTA-8) 6:3, 6:3 pranoko JAV talentę Ivą Jovič (WTA-73). J. Paolini dabar lauks 2023 m. Vimbldono čempionė čekė Marketa Vondroušova (WTA-60), 7:6 (9:7), 6:2 nugalėjusi amerikietę McCartney Kessler (WTA-32).

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

