„Manchester United“ istorinis fiasko: rekordinis pralaimėjimas pagal žaidėjų vertes

Po pralaimėjimo prieš ketvirtoje Anglijos lygoje žaidžiančią „Grimsby Town“ komandą Rubeno Amorimo auklėtiniai baigė savo pasirodymą lygos taurėje. Tai buvo pirmasis kartas per visą klubo istoriją, kai jie pralaimėjo prieš varžovus iš ketvirtojo diviziono.
Negana to, atsižvelgus į žaidėjų vertes tai buvo didžiausia staigmena futbolo istorijoje. Nuo futbolininkų vertės skaičiavimo starto, dar niekuomet nebuvo užfiksuotas toks rezultatas.
Prieš šias rungtynes „Manchester United“ komandos žaidėjai buvo įvertinti 769 milijonais, kai jų varžovų sudėtis verta vos 3. Tarp komandų buvo net 257 kartų skirtumas.
Iki tol didžiausią netikėtumą pagal komandų vertes buvo pateikusi „Brentford“ komanda, kuri 2015 metais eliminavo „Chelsea“. Tuomet komandas pagal vertes skyrė 240 kartų.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!