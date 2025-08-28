Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester United“ istorinis fiasko: rekordinis pralaimėjimas pagal žaidėjų vertes

2025-08-28 13:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 13:04

Iš Anglijos lygos taurės pasitraukusi „Manchester United“ komanda dar kartą atsidūrė nemalonių rekordų savininke.

Harry Maguire`as | Scanpix nuotr.

Iš Anglijos lygos taurės pasitraukusi „Manchester United“ komanda dar kartą atsidūrė nemalonių rekordų savininke.

0

Po pralaimėjimo prieš ketvirtoje Anglijos lygoje žaidžiančią „Grimsby Town“ komandą Rubeno Amorimo auklėtiniai baigė savo pasirodymą lygos taurėje. Tai buvo pirmasis kartas per visą klubo istoriją, kai jie pralaimėjo prieš varžovus iš ketvirtojo diviziono.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Negana to, atsižvelgus į žaidėjų vertes tai buvo didžiausia staigmena futbolo istorijoje. Nuo futbolininkų vertės skaičiavimo starto, dar niekuomet nebuvo užfiksuotas toks rezultatas.

Prieš šias rungtynes „Manchester United“ komandos žaidėjai buvo įvertinti 769 milijonais, kai jų varžovų sudėtis verta vos 3. Tarp komandų buvo net 257 kartų skirtumas.

Iki tol didžiausią netikėtumą pagal komandų vertes buvo pateikusi „Brentford“ komanda, kuri 2015 metais eliminavo „Chelsea“. Tuomet komandas pagal vertes skyrė 240 kartų.

