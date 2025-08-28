„Grimsby“ vartininkas po istorinio triumfo „Carabao“ taurėje: „Esu „Man Utd“ fanas, todėl šiek tiek pykstu“

„Dar nesupratau, kas įvyko. Esu „Man Utd“ fanas, todėl šiek tiek pykstu. Dėl tokių akimirkų yra žaidžiamas futbolas. Tai yra tiesiog nuostabu.
Turėjau šiek tiek geriau pasirodyti baudinių serijos metu, ar ne? Atrėmiau vieną smūgį, kad tęstume kovą, o visa kita padarė vaikinai. Nuostabu“, – kalbėjo vartų sargas.
Priminsime, jog baudinių serijos metu abi komandos iš viso atliko net 26 smūgius, po kartą pasižymėjo ir vartininkai Christy Pymas ir Andre Onana. „Grimsby“ realizavo 12 smūgių (pasižymėti nepavyko tik Clarke Oduorui). „Man Utd“ realizavo 11 smūgių, suklydo Matheusas Cunha ir Bryanas Mbeumo. Pastarojo smūgiuotas kamuolys sudrebino skersinį.
Tai buvo pirmas kartas, kai „Man Utd“ pralaimėjo „Carabao“ taurės rungtynes prieš varžovą iš ketvirtos lygos.
