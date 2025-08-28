Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Grimsby“ vartininkas po istorinio triumfo „Carabao“ taurėje: „Esu „Man Utd“ fanas, todėl šiek tiek pykstu“

2025-08-28 09:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 09:23

Vos ketvirtoje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujantis „Grimsby“ klubas Anglijos „Carabao“ taurės pirmajame etapo po baudinių serijos iš tolimesnių kovų eliminavo „Manchester United“ futbolininkus. Lemiamą baudinį atrėmęs vartininkas Christy Pymas po susitikimo ir džiaugėsi pergale, ir dalinai pyko dėl varžovų nesėkmės.

Christy Pymas | Scanpix nuotr.

Vos ketvirtoje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujantis „Grimsby“ klubas Anglijos „Carabao“ taurės pirmajame etapo po baudinių serijos iš tolimesnių kovų eliminavo „Manchester United“ futbolininkus. Lemiamą baudinį atrėmęs vartininkas Christy Pymas po susitikimo ir džiaugėsi pergale, ir dalinai pyko dėl varžovų nesėkmės.

REKLAMA
0

„Dar nesupratau, kas įvyko. Esu „Man Utd“ fanas, todėl šiek tiek pykstu. Dėl tokių akimirkų yra žaidžiamas futbolas. Tai yra tiesiog nuostabu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turėjau šiek tiek geriau pasirodyti baudinių serijos metu, ar ne? Atrėmiau vieną smūgį, kad tęstume kovą, o visa kita padarė vaikinai. Nuostabu“, – kalbėjo vartų sargas.

REKLAMA
REKLAMA

Priminsime, jog baudinių serijos metu abi komandos iš viso atliko net 26 smūgius, po kartą pasižymėjo ir vartininkai Christy Pymas ir Andre Onana. „Grimsby“ realizavo 12 smūgių (pasižymėti nepavyko tik Clarke Oduorui). „Man Utd“ realizavo 11 smūgių, suklydo Matheusas Cunha ir Bryanas Mbeumo. Pastarojo smūgiuotas kamuolys sudrebino skersinį.

Tai buvo pirmas kartas, kai „Man Utd“ pralaimėjo „Carabao“ taurės rungtynes prieš varžovą iš ketvirtos lygos.

 

 

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų