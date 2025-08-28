Lietuvos WU-15 futbolo rinktinė Baltijos taurėje liko paskutinė

Paskutiniame savo susitikime lietuvaitės išmėgino jėgas su turnyro šeimininkėmis latvėmis, tas susitikimas baigėsi rezultatu 4:1 (3:1) Latvijos komandos naudai.
Primename, kad pirmame susitikime lietuvės 0:2 nusileido estėms, o po to 2:2 išsiskyrė su Farerų Salų komanda.
Iš viso mūsiškės turnyre surinko 1 tašką ir tarp keturių komandų užėmė ketvirtą poziciją. Turnyro nugalėtojomis tapo estės, antra vieta atiteko šeimininkei Latvijai, trečią poziciją užėmė Farerų Salų rinktinė.
Paskutinės rungtynės lietuvaitėms prasidėjo sunkiai, mat jau po dešimties minučių jos atsiliko 0:2.
Kėliniui artėjant prie pusiaukelės, Rugilė Kamienaitė savo tiksliu smūgiu sumažino atsilikimą iki minimumo. Visgi, latvėms iki pertraukos pavyko pelnyti dar vieną įvartį ir taip susigrąžinti trijų įvarčių persvarą.
Po pertraukos latvės pelnė ketvirtąjį įvartį ir taip įtvirtino savo pranašumą, rezultatas iki rungtynių pabaigos nepasikeitė ir šeimininkės šventė pergalę.
U15 merginų Baltijos taurės turnyro statistika
Lietuva – Latvija 1:4 (1:3)
Rygos Janio Skredelio stadionas, teisėja – Tatjana Lavrentika.
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Monika Kriūnaitė, Amelija Gudmundsson, Andrėja Tamošauskaitė, Karolina Mažūnaitė, Augustė Kriūnaitė, Adelė Baranauskaitė, Liepa Papievytė, Julija Laurenčikaitė, Rugilė Kamienaitė, Viktorija Liberė, Gerda Murauskaitė.
Atsargoje: Eivilė Riterytė, Ieva Bendikaitė, Audrė Lučinskaitė, Liepa Zlatkutė, Milana Vasiljeva, Urtė Balčiūtė, Gytė Saulėnaitė, Beatričė Sinkevičiūtė, Taja Kutut.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!