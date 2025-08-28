Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Apie būtinus pokyčius kalbėjęs Amorimas: „Laimėjo geriausia komanda“

2025-08-28 09:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 09:07

„Manchester United“ Anglijos „Carabao" taurės pirmajame etape po baudinių serijos 2:3 nusileido ketvirtoje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujantiems „Grimsby“ futbolininkams. „Raudonųjų velnių“ vyriausiasis treneris Rubenas Amorimas po šio susitikimo turėjo priekaištų savo auklėtiniams ir pripažino, jog laimėjo geriausia komanda.

Rubenas Amorimas | Scanpix nuotr.

0

„Taip, kaip pradėjome rungtynes, mūsų čia net nebuvo. Kai mūsų klube viskas yra taip svarbu, viskas, kas įvyko, yra mūsų klubo problema, turėtume pasirodyti žymiai geriau.Turiu atsiprašyti mūsų gerbėjų, bet manau, kad mano žaidėjai šį kartą labai garsiai pranešė apie tai, ko nori.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laimėjo geriausia komanda. Vienintelė komanda, kuri buvo aikštėje. Manau, kad šiek tiek buvo peržengta riba. Kažkas turi pasikeisti. Šiuo metu turime sutelkti savo dėmesį į savaitgalį laukiančias rungtynes, o tada turėsime laiko pagalvoti. Baudinių metu jausmas buvo toks pat. Manau, kad šį kartą futbolas buvo sąžiningas. Laimėjo geriausia komanda.

Negali visko pakeisti per vieną vasarą. Visgi reikia laimėti rungtynes. Tai yra daugiau nei tik rezultatas. Tai yra didžiausia komandos problema. Kai žaidi prieš ketvirtos lygos komandą, ne vartininkas kainuoja pergalę, o viskas“, – kalbėjo strategas.

Tai buvo pirmas kartas, kai „Man Utd“ pralaimėjo „Carabao“ taurės rungtynes prieš varžovą iš ketvirtos lygos.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

