Nyderlandų legendos įžvalga: „Pagrindinė „Manchester United“ problema – ne žaidėjai, o klubo atmosfera“

Olandų futbolo legenda išskyrė kelis pavyzdžius: Scottas McTominay‘us sėkmingai žaidžia „Napoli“, Marcusas Rashfordas atsiskleidė „Aston Villa“, o Antony tapo vienu pagrindinių žaidėjų „Real Betis“ ekipoje.
Pasak R. Gullito, visi buvę žaidėjai naujose aplinkose demonstruoja aukštą formą, nors „Manchester United“ sudėtyje jiems to padaryti nesisekė.
„Manchester United yra problema, 100%. Tai tampa akivaizdu, nes palikę šią komandą žaidėjai staiga naujoje ekipoje pradeda žaisti puikiai. Tam yra daug pavyzdžių,“ – teigė specialistas.
R. Gullito žodžiais, būtent klubo vidinės bėdos bei nepalanki atmosfera lėmė, kad talentingi žaidėjai negalėdavo atskleisti visų savo sugebėjimų, o išvykę iš Mančesterio jie greitai įgaudavo antrą kvėpavimą.
