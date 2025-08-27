Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Nyderlandų legendos įžvalga: „Pagrindinė „Manchester United“ problema – ne žaidėjai, o klubo atmosfera“

2025-08-27 14:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 14:24

Ruudas Gullitas pabrėžė, jog dėl susidariusios problemos „Manchester United“ klube kalti yra ne žaidėjai, o pati ekipa.

„Manchester United“ | Scanpix nuotr.

Ruudas Gullitas pabrėžė, jog dėl susidariusios problemos „Manchester United“ klube kalti yra ne žaidėjai, o pati ekipa.

0

Olandų futbolo legenda išskyrė kelis pavyzdžius: Scottas McTominay‘us sėkmingai žaidžia „Napoli“, Marcusas Rashfordas atsiskleidė „Aston Villa“, o Antony tapo vienu pagrindinių žaidėjų „Real Betis“ ekipoje.

Pasak R. Gullito, visi buvę žaidėjai naujose aplinkose demonstruoja aukštą formą, nors „Manchester United“ sudėtyje jiems to padaryti nesisekė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manchester United yra problema, 100%. Tai tampa akivaizdu, nes palikę šią komandą žaidėjai staiga naujoje ekipoje pradeda žaisti puikiai. Tam yra daug pavyzdžių,“ – teigė specialistas.

R. Gullito žodžiais, būtent klubo vidinės bėdos bei nepalanki atmosfera lėmė, kad talentingi žaidėjai negalėdavo atskleisti visų savo sugebėjimų, o išvykę iš Mančesterio jie greitai įgaudavo antrą kvėpavimą.

