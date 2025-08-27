Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Italai paskelbė galutinę sudėtį

2025-08-27 14:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 14:07

talijos rinktinė delsė iki paskutinės akimirkos, bet pagaliau išsirinko dvyliktuką Europos čempionatui.

R.Rossato liko už dvyliktuko borto (Scanpix nuotr.)

talijos rinktinė delsė iki paskutinės akimirkos, bet pagaliau išsirinko dvyliktuką Europos čempionatui.

0

Paskutinis nacionalinę komandą paliko 28 metų 189 cm ūgio gynėjas Riccardo Rossato.

Italų sudėtis: Marco Spissu, Danilo Gallinari, Nicolo Melli, Simone Fontecchio, Dariusas Thompsonas, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niangas, Momo Dioufas, Nikola Akele ir Alessandro Pajola.

Italai Europos čempionatą pradės C grupėje, kurioje grumsis su Kipru, Sakartvelu, Ispanija, Graikija bei Bosnija ir Hercegovina.

