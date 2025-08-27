Italai paskelbė galutinę sudėtį

Paskutinis nacionalinę komandą paliko 28 metų 189 cm ūgio gynėjas Riccardo Rossato.
Italų sudėtis: Marco Spissu, Danilo Gallinari, Nicolo Melli, Simone Fontecchio, Dariusas Thompsonas, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niangas, Momo Dioufas, Nikola Akele ir Alessandro Pajola.
Italai Europos čempionatą pradės C grupėje, kurioje grumsis su Kipru, Sakartvelu, Ispanija, Graikija bei Bosnija ir Hercegovina.
