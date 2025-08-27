Kalendorius
„Liverpool“ siūlys rekordinę sumą už Alexanderį Isaką

2025-08-27 10:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 10:43

„Liverpool“ ruošia įspūdingos vertės pasiūlymą „Newcastle United“ Alexanderį Isaką bandydami pagaliau įsigyti puolėją šią vasarą.

Alexanderis Isakas | Scanpix nuotr.

„Liverpool“ ruošia įspūdingos vertės pasiūlymą „Newcastle United“ Alexanderį Isaką bandydami pagaliau įsigyti puolėją šią vasarą.

0

Pasak šaltinių, Anglijos čempionų pasiūlymo vertė viršys 130 mln. svarų sterlingų siekiančią sumą, o kartu su įvairiais priedais ši suma gali išaugti net iki 140 mln. svarų sterlingų.

Tuo tarpu „Newcastle Utd“ ir toliau tvirtina, jog neparduos A. Isako ir vis dar reikalauja 150 mln. svarų sterlingų vertės sandorio, tačiau „raudonieji“ tokios sumos siūlyti neketina.

Į „Liverpool“ persikelti norintis A. Isakas ne tik praleido „Newcastle Utd“ pirmąsias dvejas „Premier“ lygos sezono rungtynes, bet ir nedalyvavo PFA apdovanojimuose.

