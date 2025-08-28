Lionelio Messi dublis užtikrino Majamio „Inter“ pergalę prieš „Orlando City“ ir kelialapį į lygos taurės finalą

Marco Pašaličius pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliu smūgiu išvedė „Orlando City“ į priekį 1:0. Visgi Lionelis Messi 77-ąją minutę realizavo vienuolikos metrų baudinį ir atstatė šio susitikimo rezultatą 1:1.
L. Messi rungtynių pabaigoje antrą kartą nukreipė kamuolį į vartus ir jau persvėrė rezultatą Majamio „Inter“ naudai 2:1. Tašką šiame susitikime padėjo Telasco Segovia, kurio įvartis įtvirtino pergalę 3:1.
„Nėra žodžių, kai kalbame apie Leo. Jis treniravosi vos dvi ar tris dienas, o tada sužaidė 90 minučių ir tai, kaip jis žaidė, kūrė situacijas, pelnė įvarčius, daugiau nėra, ką pasakyti. Mums ir sirgaliams yra privilegija turėti jį savo komandoje“, – kalbėjo Majamio „Inter“ vyriausiojo trenerio asistentas Javieras Moralesas.
Majamio „Inter“ lygos taurės finale susitiks su „Seattle Sounders“ klubu, kuris iš tolimesnių kovų eliminavo „Los Angeles Galaxy“.
Majamio klubas laimėjo šį turnyrą 2022 metais.
