  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Lionelio Messi dublis užtikrino Majamio „Inter“ pergalę prieš „Orlando City“ ir kelialapį į lygos taurės finalą

2025-08-28 08:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 08:50

Lionelio Messi atstovaujama Majamio „Inter“ komanda lygos taurės pusfinalio rungtynėse3:1 nugalėjo „Orlando City“ futbolininkus ir iškovojo kelialapį į šio turnyro finalą.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Marco Pašaličius pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliu smūgiu išvedė „Orlando City“ į priekį 1:0. Visgi Lionelis Messi 77-ąją minutę realizavo vienuolikos metrų baudinį ir atstatė šio susitikimo rezultatą 1:1.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Messi rungtynių pabaigoje antrą kartą nukreipė kamuolį į vartus ir jau persvėrė rezultatą Majamio „Inter“ naudai 2:1. Tašką šiame susitikime padėjo Telasco Segovia, kurio įvartis įtvirtino pergalę 3:1.

„Nėra žodžių, kai kalbame apie Leo. Jis treniravosi vos dvi ar tris dienas, o tada sužaidė 90 minučių ir tai, kaip jis žaidė, kūrė situacijas, pelnė įvarčius, daugiau nėra, ką pasakyti. Mums ir sirgaliams yra privilegija turėti jį savo komandoje“, – kalbėjo Majamio „Inter“ vyriausiojo trenerio asistentas Javieras Moralesas.

Majamio „Inter“ lygos taurės finale susitiks su „Seattle Sounders“ klubu, kuris iš tolimesnių kovų eliminavo „Los Angeles Galaxy“. 

Majamio klubas laimėjo šį turnyrą 2022 metais.

 

