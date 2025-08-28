Rinktinės pažymiai: reaktyvinis Tubelis ir Valančiūno jėga

Rimo Kurtinaičio auklėtinai pabėgo dar pirmoje rungtynių pusėje ir nors vėliau britai keliskart buvo priartėję, tačiau pergalę lietuviai pasiekė užtikrintai.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų lietuvių pasirodymą šiose rungtynėse ir įvertino jį pažymiais.
#1 Marekas Blaževičius (10 min., 4 tšk., 4 atk. kam., 2 rez. per., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Vienas iš pagrindinių mūsų komandos pranašumų buvo dydis. Jį lengviausiai išnaudoti buvo „penktoje“ pozicijoje ir tai pavyko padaryti visiems trims nominaliems vidurio puolėjams. Nors M.Blaževičiaus minutės nebuvo itin gausios, tačiau aukštaūgis gerai užsiėmė padėtis, kas leido sugriebti pora kamuolių puolime, taip pat neblogai skaitė situacijas kurdamas komandos draugams. Puiki agresija, kovingumas ir tikrai kokybiškas pirmasis M.Blaževičiaus mačas Europos čempionate.
#2 Margiris Normantas (24 min., 12 tšk., 4 atk. kam., 3 rez. per., 1 per. kam., 16 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Labai solidžios gynėjo rungtynės. Startiniame penkete mačą pradėjęs M.Normantas žaidžia su dideliu pasitikėjimu. Gynėjas dažnai atakuoja iš pirmų opcijų ir nors šįkart tritaškiai nesukrito, tačiau itin sėkmingi buvo vidutiniai metimai bei žaidimas iki galo. Daugiausiai minučių M.Normantas gauna dėl savo gebėjimo spausti kamuolį ir su šiomis funkcijomis sekėsi susitvarkyti išties kokybiškai. Toks didelis šio gynėjo vaidmuo ir tai, kaip jis su juo tvarkosi, kol kas yra viena maloniausių rinktinės staigmenų.
#3 Arnas Velička (22 min., 10 tšk., 3 atk. kam., 6 rez. per., 3 kld., 2 per. kam., 11 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
R.Kurtinaitis itin dažnai akcentuoja greitą puolimą ir A.Velička šiam žaidimo modeliui tinka išties puikiai. Gynėjo perdavimų kokybė bei priimti sprendimai greitose atakose išties nuteikė maloniai. Tai atsispindi ir 6 rezultatyvių perdavimų pavidalu. A.Velička yra žaidėjas, kuris įneša energijos abejose aikštės pusėse ir nors buvo keletas kiek skubotų sprendimų, bet palaikant tokį aukštą tempą, jų visiškai išvengti bus sunku.
#7 Gytis Radzevičius (14 min., 2 tšk., 5 atk. kam., 1 rez. per., 2 kld., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Puolėjas šįkart itin pastebimas, o ir varžovas nebuvo tas, prieš kurį prireiktų G.Radzevičiaus žaidimo „ketvirtu“ numeriu. Puolėjas be didesnių priekaištų tvarkėsi su savosiomis užduotimis gynyboje „1 prieš 1“ su oponentų perimetro žaidėjais bei gerai judėjo be kamuolio. Keliose situacijose G.Radzevičius buvo tas žmogus, nuo kurio užsikurdavo greitas Lietuvos rinktinės puolimas, o atviroje aikštėje jis jaučiasi užtikrintai.
#8 Tadas Sedekerskis (18 min., 6 tšk., 3 atk. kam., 1 blk., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Pirmoje mačo pusėje T.Sedekerskis sužaidė didžiąją dalį savo minučių ir būtent per jo atkarpą Lietuva pabėgo nuo varžovų. Puolėjas puikiai išnaudojo savąsias progas arčiau krepšio, o varžovų „ketvirti“ numeriai buvo apstumdyti ir apšokinėti. Dar kartą galima pabrėžti, kad dydis ir fiziškumas buvo tas pranašumas, kuris išryškėjo labiausiai.
#10 Ąžuolas Tubelis (21 min., 17 tšk., 7 atk. kam., 2 kld., 2 per. kam., 21 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Kol kas Ą.Tubeliui rinktinės žaidimo modelis leidžia spindėti gražiausiomis spalvomis. Puolėjas, kuris į priekį šauna ir be kamuolio, ir su juo, greitose atakose tiesiog dominavo ir jo dėjimai drebino varžovų krepšį. Džiugina ir tai, kad Ą.Tubelis surado save ir pozicinėse atakose, kur pademonstravo žaidimo arčiau krepšio įgūdžius. Būtų galbūt galima pagalvoti ir apie dešimtuką, bet gynyboje puolėjas keliskart blogai užsiėmė padėtis ir vėlavo „closeoutuose“.
#13 Rokas Jokubaitis (18 min., 12 tšk., 5 atk. kam., 6 rez. per., 1 kld., 1 per. kam., 14 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Tikslumo R.Jokubaičiui trūko, tačiau tai buvo praktiškai visos rinktinės problema ir kaip po mačo kalbėjo pats gynėjas, tikėkimės, kad tai daugiausiai susiję su pirmųjų rungtynių aspektais. Įžaidėją šiek tiek ribojo ir asmeninės pražangos, tačiau pats jo vadovavimas komandai paliko gerą įspūdį. Labiausiai džiugina R.Jokubaičio sprendimai aikštėje, jo tikslūs perdavimai „2 prieš 2“ situacijose, bei metimai prieš oponentų „flat“ gynybą.
#15 Laurynas Birutis (9 min., 4 tšk., 4 atk. kam., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Kuomet buvo paskelbtas galutinis rinktinės dvyliktukas, bene daugiausiai klausimų kėlė trijų centrų pasirinkimas, tačiau pirmajame mače jie visi buvo panaudoti gana efektyviai. L.Birutis nuo suolo kilo dar pirmajame ketvirtyje ir iškart rinko kamuolius puolime bei gerai išnaudojo susikurtus antruosius šansus. Gynyboje varžovų gynėjai nors ir ieškojo mūsų aukštaūgių „2 prieš 2“ situacijose, tačiau jų pataikymas buvo tiesiog per prastas.
#17 Jonas Valančiūnas (21 min., 18 tšk., 9 atk. kam., 1 rez. per., 2 kld., 1 blk., 19 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
„2 prieš 2“ gynyboje efektyvus buvo ir J.Valančiūnas, kuris užkamšė baudos aikštelę, o varžovų metimai iš tolimesnio nuotolio didelių problemų nekėlė. Pats Lietuvos rinktinės centras tapo didele problema varžovams, kadangi jo dydis ir jėga buvo tiesiog kito lygio. Iki tobulumo trūko geresnio užsibaigimo, o tam panašu, kad reikia dar galutinai įeiti į sportinę formą. Labiausiai džiugino J.Valančiūno rodomos pastangos, jo emocija ir tai su kokia energija šis centras pasitiko čempionato startą.
#31 Rokas Giedraitis (17 min., 7 tšk., 6 atk. kam., 1 rez. per., 1 kld., 2 per. kam., 14 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Startiniame penkete rungtynes pradėjęs puolėjas buvo tais reikalingais klijais aikštėje. R.Giedraitis atsidurdavo ten, kur reikia tiek gynyboje, tiek puolime. Jo pora perimtų kamuolių leido lietuviams nubėgti į greitą puolimą, o tai, kad ir „trečios“ pozicijos žaidėjai ženkliai prisidėjo prie atkovotų kamuolių buvo dar vienas mūsų rinktinės ginklas. Rungtynėse, kur buvo juntamas tolimų metimų badas, net ir vienas pataikytas tritaškis jau buvo atgaiva.
#43 Ignas Sargiūnas (11 min., 2 tšk., -1 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Vienam iš rinktinės debiutantų su savo startiniu jauduliu sekėsi galbūt susitvarkyti kiek sunkiau. Daug noro bėgti, daug noro žaisti greitai ir atakuoti krepšį. Iš vienos pusės to atrodytų ir reikalauja komandos žaidimo modelis, bet išnaudoti savųjų progų I.Sargiūnas neįstengė.
#91 Deividas Sirvydis (16 min., 0 tšk., 3 atk. kam., 2 rez. per., 2 kld., 1 per. kam., -2 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
D.Sirvydžio žaidimą pirmajame mače galime laikyti vienu iš didžiausių Lietuvos rinktinės rezervų. Snaiperis vėlai kilo nuo suolo ir į rungtynes taip ir neįsijungė. Nei žaisdamas „antru“, nei „trečiu“ numeriu D.Sirvydis savęs nesurado, o jo tritaškiai metimai tiesiog skriejo pro šalį. Vis tik tai žaidėjas su vienu iš stipresnių charakterių Lietuvos rinktinėje ir tas kiek prastesnis startas greičiausiai bus pamirštas jau antrajame rinktinės mače.
