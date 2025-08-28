Dončičių Lenkijoje išvydęs „Lakers“ vadovas: „Buvo verta skristi per vandenyną, kad tai pamatyčiau“

Abu klubo vadovai išvydo pastebimai sulieknėjusį L. Dončičių, kuris pastarąją vasarą laikėsi naujos mitybos ir fizinio pasirengimo programos.
„Jis puikios formos, labai atsidavęs sunkiam darbui šią vasarą. Ir pamatyti tai gyvai buvo verta kelionės per vandenyną“, – žurnalistams sakė R.Pelinka.
Pats L.Dončičius pokyčius vertino santūriai, tačiau pripažino, kad aikštėje jaučiasi geriau. „Tiesą sakant, nieko ypatingo. Galbūt mažiau pavargęs, šiek tiek greitesnis. Nieko konkretaus. Galiausiai man svarbiausia laimėti rungtynes ir padėti komandai pasiekti daugiau“, – oficialioje spaudos konferencijoje kalbėjo slovėnas.
Slovėnijos rinktinė D grupės kovas pradės rugpjūčio 28-ąją, kai Katovicų „Spodek“ arenoje susitiks su Lenkija.
Priminsime, kad tarpsezoniu L. Dončičius su „Lakers“ pasirašė naują trejų metų 165 mln. JAV dolerių vertės maksimalų kontraktą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!