Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Dončičių Lenkijoje išvydęs „Lakers“ vadovas: „Buvo verta skristi per vandenyną, kad tai pamatyčiau“

2025-08-28 07:29 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-28 07:29

Los Andželo „Lakers“ vadovai – generalinis vadybininkas Robas Pelinka ir klubo prezidentė Jeanie Buss – atvyko į Europą stebėti savo žvaigždės Luka Dončičiaus Europos čempionato kovose.

Pelinka, Dončičius, Buss | Organizatorių nuotr.

Los Andželo „Lakers“ vadovai – generalinis vadybininkas Robas Pelinka ir klubo prezidentė Jeanie Buss – atvyko į Europą stebėti savo žvaigždės Luka Dončičiaus Europos čempionato kovose.

REKLAMA
0

Abu klubo vadovai išvydo pastebimai sulieknėjusį L. Dončičių, kuris pastarąją vasarą laikėsi naujos mitybos ir fizinio pasirengimo programos.

„Jis puikios formos, labai atsidavęs sunkiam darbui šią vasarą. Ir pamatyti tai gyvai buvo verta kelionės per vandenyną“, – žurnalistams sakė R.Pelinka.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pats L.Dončičius pokyčius vertino santūriai, tačiau pripažino, kad aikštėje jaučiasi geriau. „Tiesą sakant, nieko ypatingo. Galbūt mažiau pavargęs, šiek tiek greitesnis. Nieko konkretaus. Galiausiai man svarbiausia laimėti rungtynes ir padėti komandai pasiekti daugiau“, – oficialioje spaudos konferencijoje kalbėjo slovėnas.

Slovėnijos rinktinė D grupės kovas pradės rugpjūčio 28-ąją, kai Katovicų „Spodek“ arenoje susitiks su Lenkija.

Priminsime, kad tarpsezoniu L. Dončičius su „Lakers“ pasirašė naują trejų metų 165 mln. JAV dolerių vertės maksimalų kontraktą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų