Sportas

Valančiūnas aplenkė ispanų legendą

2025-08-28 07:33
2025-08-28 07:33
2025-08-28 07:33

Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas įrašė dar vieną pasiekimą į savo karjerą – Europos čempionato atidarymo dieną jis pakilo į ketvirtąją vietą visų laikų čempionato atkovotų kamuolių sąraše, aplenkdamas ispaną Marcą Gasolį.

Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas įrašė dar vieną pasiekimą į savo karjerą – Europos čempionato atidarymo dieną jis pakilo į ketvirtąją vietą visų laikų čempionato atkovotų kamuolių sąraše, aplenkdamas ispaną Marcą Gasolį.

0

33-ejų vidurio puolėjui reikėjo vos aštuonių kamuolių, kad pralenktų M. Gasolį, o tai jis padarė surinkęs devynis atkovotus kamuolius bei pelnęs 18 taškų Lietuvos pergalingose rungtynėse 94:70 prieš Didžiąją Britaniją.

„Jeigu nelaimime rungtynių, individualūs rekordai neturi jokios reikšmės, – po mačo sakė J. Valančiūnas. – Bet smagu aplenkti Marcą ir tikiuosi, kad pavyks pakilti dar aukščiau.“

Dabar jis iš viso yra atkovojęs 309 kamuolius.

Nuo debiuto EČ J.Valančiūnas vidutiniškai rinko po 7,7 atkovoto kamuolio ir 12 taškų.

Toliau pagal atkovotus kamuolius yra Borisas Diaw (314), Dirkas Nowitzkis (364) ir Pau Gasolis (475).

