Alexanderis Isakas įtrauktas į Švedijos rinktinės sudėtį

Tęsiantis gandams dėl švedo ateities, 25-erių metų futbolininkas nebuvo įtrauktas į „Newcastle Utd“ sudėtį pirmose „Premier“ lygos rungtynės su „Aston Villa“ bei antrajame susitikime su „Liverpool“.
Puolėjas buvo pastebėtas vienas besitreniruojantis „Newcastle“ klubo „Darsley Park“ treniruočių bazėje ir, kaip pranešama, prisiekė daugiau nežaisti už klubą, kad priverstų jį parduoti „Liverpool“.
„Labai sunku turėti aiškią nuomonę apie situaciją. Mes nežinome, kas nutiko klube. Turime būti labai atsargūs ir nedaryti skubotų išvadų, kai neturime viso vaizdo. Alexanderis yra profesionalus žaidėjas, stipraus charakterio ir sunkiai dirbo. Jis gali nulemti rungtynes“, – kalbėjo J. Dahl Tomassonas.
