Nesustabdomas portugalas pražudė Čekijos rinktinę

Nugalėtojų gretose nesulaikomas buvo Neemias Queta, kuris įmetė 23 taškus, atkovojo 18 kamuolių bei surinko net 39 naudingumo balus.
Portugalai antroje rungtynių pusėje nei karto neatsiliko, o paskutiniame ketvirtyje galutinai perėmė iniciatyvą. Jame Portugalija susikrovė 14 taškų persvarą ir išlaikė dviženklį skirtumą iki mačo pabaigos.
Portugalams tai yra pirmoji pergalė EČ per pastaruosius 18 metų.
Čekija: Vitas Krejči 10 (1/5 tritaškių, 4 atk. kam.), Martinas Peterka 8 (7 atk. kam.), Vojtechas Hrubanas (5 atk. kam.) ir Tomašas Kyzlinkas (4 atk. kam.) po 7.
Portugalija: Neemias Queta 23 (10/14 dvit., 18 atk. kam., 4 blokai, 39 naud. bal.), Rafaelis Lisboa 15 (3/7 trit.), Travante Williamsas 10.
