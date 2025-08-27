Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Nesustabdomas portugalas pražudė Čekijos rinktinę

2025-08-27 16:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 16:39

Pergalę Europos čempionato A grupės rungtynėse iškovojo Portugalijos (1/0) krepšininkai. Mario Gomeso auklėtiniai Rygoje 62:50 (13:10, 19:19, 13:11, 17:10) įveikė Čekijos (0/1) rinktinę.

Neemias Queta | FIBA nuotr.

Pergalę Europos čempionato A grupės rungtynėse iškovojo Portugalijos (1/0) krepšininkai. Mario Gomeso auklėtiniai Rygoje 62:50 (13:10, 19:19, 13:11, 17:10) įveikė Čekijos (0/1) rinktinę.

REKLAMA
0

Nugalėtojų gretose nesulaikomas buvo Neemias Queta, kuris įmetė 23 taškus, atkovojo 18 kamuolių bei surinko net 39 naudingumo balus.

Portugalai antroje rungtynių pusėje nei karto neatsiliko, o paskutiniame ketvirtyje galutinai perėmė iniciatyvą. Jame Portugalija susikrovė 14 taškų persvarą ir išlaikė dviženklį skirtumą iki mačo pabaigos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Portugalams tai yra pirmoji pergalė EČ per pastaruosius 18 metų.

Čekija: Vitas Krejči 10 (1/5 tritaškių, 4 atk. kam.), Martinas Peterka 8 (7 atk. kam.), Vojtechas Hrubanas (5 atk. kam.) ir Tomašas Kyzlinkas (4 atk. kam.) po 7.

Portugalija: Neemias Queta 23 (10/14 dvit., 18 atk. kam., 4 blokai, 39 naud. bal.), Rafaelis Lisboa 15 (3/7 trit.), Travante Williamsas 10.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų