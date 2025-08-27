18 metų lauktas triumfas – monstriškas aukštaūgis nukalė Portugalijos pergalę

Mario Gomeso auklėtiniai Rygoje 62:50 (13:10, 19:19, 13:11, 17:10) įveikė Čekiją (0/1).
Čekai į čempionatą atvyko be ilgamečių vedlių – traumos visą sezoną stabdė Janą Vesely, o Tomašą Satoransky prieš pat pirmenybes eliminavo nugaros skausmai. Jų trūkumas aikštėje buvo matomas plika akimi.
Abi komandos startavo prastai atakuodamos krepšį ir per pirmąjį kėlinį vos sukrapštį dviženklį rezultatyvumą. Vėliau taškų skaičiuoklė buvo kiek išjudinta, pirmąją mačo pusę dvitaškiu su sirena uždarė Neemias Queta – 32:29.
Čekai tritaškius laidė pro šalį, o ketvirtojo kėlinio viduryje antrojo šanso taškais portugalų pranašumą vėl tvirtino N.Queta – 53:46.
Rafaelis Lisboa netrukus grąžino portugalams dviženklį pranašumą, o čekams atsitiesti jau nepavyko.
Žvėriškai nugalėtojų gretose pasirodė Bostono „Celtics“ aukštaūgis N.Queta – 31 minutė, 23 taškai (10/14 dvitaškių, 1/1 tritaškių, 0/1 baudos metimo), 18 atkovotų, 2 perimti ir 4 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 4 blokai, 2 pražangos ir 39 naudingumo balai.
Tuo tarpu čekai savo gretose rado vienintelį dviženklininką – trejus metus Atlantos „Hawks“ rotacijoje įsitvirtinti bandantį Vitą Krejči, kuris surinko 10 taškų. Čekija pataikė vos 20 procentų tritaškių (6/30) ir suklydo net 19 kartų.
Portugalų triumfas yra itin retas reiškinys. Jie Europos čempionate dayvauja vos ketvirtąjį kartą, per tris ankstesnius pasirodymus surinko tik penkias pergales, pastarąją – 2007-aisiais.
Antrajame ture portugalai sutiks Serbiją, čekai – Turkiją. A grupėje taip pat varžosi Estija ir šeimininkė Latvija.
Čekija: Vitas Krejči 10 (1/5 tritaškių, 4 atk. kam.), Martinas Peterka 8 (2/4 tritaškių, 7 atk. kam.), Vojtechas Hrubanas (5 atk. kam., 4 klaidos) ir Tomašas Kyzlinkas (4 atk. kam., 0/5 tritaškių) po 7.
Portugalija: Neemias Queta 23 (10/14 dvitaškių, 18 atk. kam., 4 blokai, 39 naud. bal.), Rafaelis Lisboa 15 (3/7 tritaškių), Travante Williamsas 10 (5 atk. kam., 1/5 tritaškių, 5 per. kam.).
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!