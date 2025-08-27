Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

18 metų lauktas triumfas – monstriškas aukštaūgis nukalė Portugalijos pergalę

2025-08-27 16:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 16:39

Vienais Europos čempionato autsaiderių tituluoti portugalai (1/0) sugebėjo startuoti pergale.

N.Queta prisistatė galingai (FIBA nuotr.)

Vienais Europos čempionato autsaiderių tituluoti portugalai (1/0) sugebėjo startuoti pergale.

0

Mario Gomeso auklėtiniai Rygoje 62:50 (13:10, 19:19, 13:11, 17:10) įveikė Čekiją (0/1).

Čekai į čempionatą atvyko be ilgamečių vedlių – traumos visą sezoną stabdė Janą Vesely, o Tomašą Satoransky prieš pat pirmenybes eliminavo nugaros skausmai. Jų trūkumas aikštėje buvo matomas plika akimi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abi komandos startavo prastai atakuodamos krepšį ir per pirmąjį kėlinį vos sukrapštį dviženklį rezultatyvumą. Vėliau taškų skaičiuoklė buvo kiek išjudinta, pirmąją mačo pusę dvitaškiu su sirena uždarė Neemias Queta – 32:29.

Čekai tritaškius laidė pro šalį, o ketvirtojo kėlinio viduryje antrojo šanso taškais portugalų pranašumą vėl tvirtino N.Queta – 53:46.

Rafaelis Lisboa netrukus grąžino portugalams dviženklį pranašumą, o čekams atsitiesti jau nepavyko.

Žvėriškai nugalėtojų gretose pasirodė Bostono „Celtics“ aukštaūgis N.Queta – 31 minutė, 23 taškai (10/14 dvitaškių, 1/1 tritaškių, 0/1 baudos metimo), 18 atkovotų, 2 perimti ir 4 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 4 blokai, 2 pražangos ir 39 naudingumo balai.

Tuo tarpu čekai savo gretose rado vienintelį dviženklininką – trejus metus Atlantos „Hawks“ rotacijoje įsitvirtinti bandantį Vitą Krejči, kuris surinko 10 taškų. Čekija pataikė vos 20 procentų tritaškių (6/30) ir suklydo net 19 kartų.

Portugalų triumfas yra itin retas reiškinys. Jie Europos čempionate dayvauja vos ketvirtąjį kartą, per tris ankstesnius pasirodymus surinko tik penkias pergales, pastarąją – 2007-aisiais.

Antrajame ture portugalai sutiks Serbiją, čekai – Turkiją. A grupėje taip pat varžosi Estija ir šeimininkė Latvija.

Čekija: Vitas Krejči 10 (1/5 tritaškių, 4 atk. kam.), Martinas Peterka 8 (2/4 tritaškių, 7 atk. kam.), Vojtechas Hrubanas (5 atk. kam., 4 klaidos) ir Tomašas Kyzlinkas (4 atk. kam., 0/5 tritaškių) po 7.

Portugalija: Neemias Queta 23 (10/14 dvitaškių, 18 atk. kam., 4 blokai, 39 naud. bal.), Rafaelis Lisboa 15 (3/7 tritaškių), Travante Williamsas 10 (5 atk. kam., 1/5 tritaškių, 5 per. kam.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

