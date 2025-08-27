Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Rinktinės stiprybę įvardijęs Kurtinaitis: „Pradžioje tai nebuvo mūsų stipri pusė, bet šiandien tai suveikė“

2025-08-27 16:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 16:21

Lietuvos rinktinė pergalingai pradėjo Europos čempionatą – pirmajame mače lietuviai užtikrintai 94:70 nugalėjo Didžiosios Britanijos komandą. Po susitikimo vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis džiaugėsi įvykdytu žaidimo planu ir komandos drausme aikštėje.

Kurtinaitis | BNS nuotr.

Lietuvos rinktinė pergalingai pradėjo Europos čempionatą – pirmajame mače lietuviai užtikrintai 94:70 nugalėjo Didžiosios Britanijos komandą. Po susitikimo vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis džiaugėsi įvykdytu žaidimo planu ir komandos drausme aikštėje.

1

„Kaip ir prieš čempionatą, žaidėme agresyviai visas 40 minučių, panaudojome visus žaidėjus, rotavome, nes turnyras yra ilgas ir žinojome, kad mums neužteks 7–8 žaidėjų, norint žaisti su visais. Jeigu pora rungtynių neišleisi kažkurių auklėtinių, tuomet komanda skyla į dvi dalis ir to nesinori. Visi žaidė gerai ir nežiūriu, kiek kas pelnė taškų, žvelgiu į tai, kiek kas davė komandai. Galbūt tritaškių ar baudų pataikymas nėra toks, kokio norėtųsi, bet čia yra mūsų rezervas“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmų rungtynių efektas, pasak trenerio, buvo minimalus: „Galbūt pradžioje neįmetėme iš po krepšio, tad gal kažkoks jaudulys buvo. Britai žaidė neblogai ir nors pataikymai jų nebuvo aukšti, bet jie realizavo sudėtingų metimų. Tai amerikietiška komanda ir nebuvo lengva. Rezultatas tenkina, bet labiausiai džiaugiuosi gynyba.“

Prastesnį pataikymą strategas sieja su treniruočių akcentais.

„Skyrėme daugiau laiko gynybai per pastarąsias treniruotes ir jau esu pastebėjęs, kad tokiuose turnyruose labai svarbios pirmos rungtynės. Net nesvarbu prieš ką žaidi, kadangi visi turi vienodą startą ir visi būna pasiryžę. Tad startas labai svarbu, todėl skyrėme daug dėmesio gynybai. Manau, kad tai susiję. Gynėmės neblogai, o pataikymas bus geresnis“, – teigė R. Kurtinaitis.

Atkovoti kamuoliai gali tapti rinktinės išskirtiniu bruožu: „Mes daug dėmesio tam skyrėme treniruotėse. Pradžioje tai nebuvo mūsų stipri pusė, bet šiandien tai suveikė. Jonas šiandien žaidė daugiau ir savo darbą padarė. Kai gerai giniesi, privedi varžovą prie sunkesnio metimo ir atkovoji kamuolius.“

Ąžuolo Tubelio žaidimas „ketvirtoje pozicijoje“ trenerį maloniai nustebino.

„Mes žaidžiame šiek tiek kitaip, bet irgi rungtyniaujame greitai. Pradžioje galvojome, kad jis bus 4–5 pozicijos žaidėjas, bet jis labai gerai save realizuoja „ketvirtoje“. Jis yra labai greitas ir gali pats nusivaryti kamuolį. Šiandien Ąžuolas parodė gerąsias savybes“, – sakė R. Kurtinaitis.

Papildomų emocijų prieš startą strategas nejautė.

„Aš jau esu įgijęs krokodilo odą, tad į aplinką per daug nereaguoju. Gyvenimas to išmokė ir kaip žaidėją, ir kaip trenerį. Malonu, kad tiek susirinko ir mes juos jaučiame ir girdime. Mes fokusuojamės į savo darbą, esu išmokęs į aplinką nereaguoti“, – teigė R.Kurtinaitis.  

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

