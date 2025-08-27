Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Rask vasarą su Samsung

Linksmybės ir adrenalinas: L. Pobedonoscevas ir A. Bružas išbandė banglenčių sportą dirbtinių bangų arenoje

2025-08-27 16:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 16:59

Šį kartą L. Pobedonoscevas ir A. Bružas „Rask vasarą su Samsung“ laidoje turėjo galimybę išbandyti savo jėgas Citywave dirbtinių bangų arenoje. Laidų vedėjai, prasimankštinę ir susipažinę su taisyklėmis, stojo ant banglenčių ir savo išmaniaisiais „Samsung Galaxy“ užfiksavo savo plaukimus.

Šį kartą L. Pobedonoscevas ir A. Bružas „Rask vasarą su Samsung“ laidoje turėjo galimybę išbandyti savo jėgas Citywave dirbtinių bangų arenoje. Laidų vedėjai, prasimankštinę ir susipažinę su taisyklėmis, stojo ant banglenčių ir savo išmaniaisiais „Samsung Galaxy“ užfiksavo savo plaukimus.

0
Laida prasidėjo automobilyje, kai Audrius pasinaudojo „Samsung Galaxy Fold7“ telefone esančia „Google Gemini“ funkcija. „Gemini, ar galime smagiai praleisti laiką Vilniaus centre ir paplaukioti smagiai kartu su draugu?“ – davė balso komandą jis. Dirbtinio intelekto asistentas pasiūlė Citywave dirbtinių bangų areną ir nurodė jos adresą. Sutikę su pasiūlymu žinomi vyrai leidosi į adrenalino kupinus išbandymus.

Vos tik įžengę į areną vyrai nustebo, tačiau nieko nelaukdami atliko apšilimo pratimus ir išklausė trenerio instruktažą, kaip saugiai ir taisyklingai plaukioti banglente. „Galim patikrinti tavo pulsą, bet nereikia, nes jaučiu, kad visas suolas dreba“ – pajuokavo Leonardas, pajutęs Audriaus baimę.

Pirmasis ant banglentės stojosi Pobedonoscevas, kuris padėjo sulenkiamą „Samsung Galaxy Flip7“ telefoną ir išbandė vaizdo įrašymą nuotoliniu būdu išmaniojo laikrodžio pagalba. Tokiu būdu jam pavyko užfiksuoti savo plaukimą, kurį vėliau galėjo įvertinti.

Po plaukimo žinomi vyrai peržiūrėjo užfiksuotus kadrus ir aptarė, kaip jiems sekėsi plaukti banglentėmis. Tuo metu Bružas pasinaudojo „Samsung Galaxy Fold7“ telefone esančia „Object Eraser“ funkcija ir iš nuotraukos, kurioje užfiksavo Leonardą, pašalino esančius pašalinius žmones.

Peržiūrėti visą laidą, kaip laidų vedėjams sekėsi stovėti ant banglenčių ir su kokiais iššūkiais jiems teko susidurti, galite šiame vaizdo įraše:

