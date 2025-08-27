Pergale startavęs Kurtinaitis: apie krokodilo odą ir užfiksuotą rekordą

Po pergalės komandos vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis akcentavo įvykdytą žaidimo planą.
„Kaip ir prieš čempionatą žaidėme agresyviai visas 40 minučių, panaudojome visus žaidėjus, rotavome, nes turnyras yra ilgas ir žinojome, kad mums neužteks 7–8 žaidėjų, norint žaisti su visais. Jeigu pora rungtynių neišleisi kažkurių žaidėjų, tuomet komanda skyla į dvi dalis ir to nesinori. Visi žaidė gerai ir nežiūriu, kiek kas pelnė taškų, žvelgiu į tai kiek kas davė komandai. Galbūt tritaškių ar baudų pataikymas nėra toks, kokio norėtųsi, bet čia yra mūsų rezervas“, – apie susitikimą kalbėjo R.Kurtinaitis.
– Ar jautėsi pirmų rungtynių efektas?
– Nemanau. Galbūt pradžioje neįmetėme iš po krepšio, tad gal kažkoks jaudulys buvo. Britai žaidė neblogai ir nors pataikymai jų nebuvo aukšti, bet pataikė sudėtingų metimų. Tai amerikeitiška komanda ir nebuvo lengvas. Rezultatas tenkina, bet labiausiai džiaugiuosi gynyba.
– Su kuo siejate tą prastą pataikymą?
– Skyrėme daugiau laiko gynybai per pastarąsias treniruotes ir jau esu pastebėjęs, kad tokiuose turnyruose labai svarbios pirmos rungtynės. Net nesvarbu prieš ką žaidi, kadangi visi turi vienodą startą ir visi būna pasiryžę. Tad startas labai svarbu, todėl skyrėme daug dėmesio gynybai. Manau, kad tai susiję. Gynėmės neblogai, o pataikymas bus geresnis.
– Lietuvos rinktinė pasiekė atkovotų kamuolių rekordą. Ar gali tai tapti mūsų komandos identitetu?
– Mes daug dėmesio tam skyrėme treniruotėse. Pradžioje tai nebuvo mūsų stipri pusė, bet šiandien tai suveikė. Jonas šiandien žaidė daugiau ir savo darbą padarė. Kai gerai giniesi, privedi varžovą prie sunkesnio metimo ir atkovoji kamuolius.
– Kiek skyrėsi Ą.Tubelio žaidimas „ketvirtoje pozicijoje“ nuo rinktinės?
– Mes žaidžiame šiek tiek kitaip, bet irgi rungtyniaujame greitai. Pradžioje galvojome, kad jis bus 4–5 pozicijos žaidėjas, bet jis labai gerai save realizuoja „ketvirtoje“. Jis yra labai greitas ir gali pats nusivaryti kamuolį. Šiandien Ąžuolas parodė gerąsias savybes.
– G.Olašeni buvo su komanda, tačiau nerungtyniavo. Buvote pasiruošę jo žaidimui?
– Taip, jis apšilinėjo, bet ant kelio turėjo ledo. Nežinau, kokia jo padėtis, bet mes ruošėmės, žiūrėjome, kaip jis žaidžia. Buvome pasiruošę, bet jis nežaidė. Tai šiek tiek palengvino, bet priešininkų mes nesureikšminame. Žinome, ką mes norime padaryti ir turime atlikti tai, ką ruošiamės. Tai pavyko neblogai, nors prie pirmų keitimų ir buvo „amerikietiški kalneliai“.
– Kalbėdamas apie prastą pataikymą Ą.Tubelis užsiminė apie kietus lankus. Yra tame tiesos?
– Kaip buvęs metikas, sakau, kad kai meti į krepšį – lanko nereikia, o reikia tinklelio. Tad kieti ar minkšti lankai nesvarbu. Nedarau problemų dėl to, kadangi turėsime laiko tai tobulinti.
– Lietuvos rinktinė surengė ataką be kamuolio mušimo. Kiek smagu, kad pavyko tai, ką jūs akcentuojate?
– Skiriame daug dėmesio gynybai, atkovotiems kamuoliams ir greitam žaidimui. Tai trys banginiai, ant kurių laikomės. Daug treniravomės, kad pirmas ir antras perdavimas būtų be driblingo. Per tą trumpą laiką tos savybės išsivystė. Buvo ir daugiau gražių epizodų.
– Galbūt turite palinkėjimą gimtadienio proga L.Biručiui?
– Sveikatos. Ko daugiau gali palinkėti žmogui.
– Ar apėmė papildomos emocijos prieš pat startą?
– Aš jau esu įgijęs krokodilo odą, tad į aplinką per daug nereaguoju. Gyvenimas to išmokė ir kaip žaidėją, ir kaip trenerį. Malonu, kad tiek susirinko ir mes juos jaučiame ir girdime. Mes fokusuojamės į savo darbą, esu išmokęs į aplinką nereaguoti.
