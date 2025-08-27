Gintautas Paluckas – pirmąsyk apie brolio sulaikymą: žurnalistų prašė jo nesivyti

STT krėtė Paluckų šeimos namus, išsinešė dokumentus, atliko apie 10 skirtingų kratų įvairiose Lietuvos vietose, sulaikė bent 4 asmenis ir toliau tęsia tyrimą, kuriame figūruoja buvusio premjero G. Palucko įmonė „Garnis“ ir jo brolienės įmonė „Dankora“. Rugpjūčio viduryje sulaikytas ir G. Palucko brolis Danas. Jam pareikšti įtarimai dėl kreditinio sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. D. Paluckas kalėjimu visai nebuvo patenkintas – pateikė skundą ir prašė panaikinti suėmimą arba bent jau sutrumpinti jo terminą, arba pakeisti švelnesne priemone. Visgi teismas nusprendė D. Palucko į laivę neišleisti, kad netrukdytų tyrimui. Sprendimas neskundžiamas.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Itin svarbu užtikrinti, kad tyrimui reikšmingų aplinkybių ištyrimui nebūtų trukdoma. Taip pat, kad duomenys nebūtų sunaikinti ar paslėpti bei kad nebūtų daromas neteisėtas poveikis“, – komentavo Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Nors buvo sulaikytas Palangoje, D. Paluckas su antrankiais apkeliavo didžiuosius Lietuvos miestus.
„Jis buvo sulaikytas Palangoj, gyvenamojoj vietoj, atgabentas į Vilniaus FNTT. Tada kurį laiką pabuvo Vilniaus areštinėj ir galiausiai atsidūrė Kauno kalėjime“, – aiškino D. Palucko advokatas Vaidas Rakauskas.
D. Palucko advokatas prokuratūros argumentus dėl sulaikymo vadina šabloniniais, tikina, kad nebuvo jokių įrodymų ir jokio pagrindo taikyti griežčiausią bausmę – kalėjimą. Advokatui nepatinka ir tai, kaip vyko sulaikymas – per grubiai.
„Yra šiek tiek, manyčiau, perteklinis, švelniai tariant, jėgos demonstravimas“, – komentavo V. Rakauskas.
Gintautas Paluckas apie brolio sulaikymą
Su D. Palucko žmona, įmonės, ėmusios 136 tūkstančių eurų Europos paramą, „Dankora“ savininke Virginija Paluckiene „TV3 Žinioms“ susisiekti nepavyko. Į skambučius ji neatsako ir nors iš atostogų jau yra grįžusi, darbo vietoje jos nėra. Buto durų taip pat niekas neatidarė.
O štai premjero karjerą staiga pabaigęs brolis Gintautas pasirodė Seime, tačiau su žurnalistais kalbėti nelinkęs – spruko ir prašo jo nesivyti. Visgi paklaustas atsako, kad į jo namus STT pareigūnai užsukę nebuvo.
„Nieko aš nekomentuosiu, kaip ir sakiau, aš jokių komentarų neturiu. Mano namuose jokių kratų, jokių procesinių veiksmų nėra atlikta ir, tikiuosi, nebus atlikta“, – tikino buvęs premjeras G. Paluckas.
Apie už grotų areštinėje laikomą brolį buvęs premjeras taip pat neišsiplečia. Jis sako, kad nežino, kaip jaučiasi jo brolis. Tačiau į šį klausimą atsako jo advokatas.
„Tvirtas žmogus, laikosi. Kaip galima gerai jaustis, kai esi kalėjime? Bet, kiek įmanoma, pagal dabartines situacijas, tai laikosi, laukiam to termino, kada baigsis suėmimas“, – teigė jis.
Nei prokuratūra, nei STT, nei FNTT išvis jokių detalių apie tyrimą visuomenei neatskleidžia – nesako, nei už ką konkrečiai sulaikė D. Palucką, nei kokia yra tyrimo stadija, nei kokie yra kiti sulaikytieji asmenys.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: