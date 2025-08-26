Teismas Palucko brolį paliko už grotų

Šio teismo nutartis dėl griežčiausios kardomosios priemonės yra galutinė ir neskundžiama.
„Šiandien priimta nutartimi teismas atmetė įtariamojo gynėjo skundą. Teismas vertino, kad šioje ikiteisminio tyrimo stadijoje svarbu užtikrinti, kad tyrimui reikšmingų aplinkybių ištyrimui nebūtų trukdoma, duomenys nebūtų paslėpti ar sunaikinti, nebūtų daromas poveikis“, – Eltai sakė teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Skundu buvo prašoma paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą vienam mėnesiui – panaikinti, o jei teismas tam nepritartų – sutrumpinti jo terminą arba pakeisti kita, švelnesne kardomąja priemone.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas rugpjūčio 14 dieną tenkino prokuratūros prašymą ir leido nusikalstamomis veikomis įtariamą D. Palucką suimti mėnesio laikotarpiui.
Anksčiau LNK žinios paskelbė, kad tiriant galimas nusikalstamas veikas Palangoje buvo sulaikytas D. Paluckas.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) neseniai pranešė, kad ikiteisminiame tyrime dėl įmonės „Garnis“ veiklos sulaikyti dar keturi asmenys.
Tiriant bylai reikšmingas aplinkybes, tarnybos pareigūnai atliko ne mažiau 10 kratų Vilniaus, Klaipėdos ir kitose apskrityse, įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo patalpose, automobiliuose. Kratų metu buvo paimti tyrimui reikalingi dokumentai bei kiti svarbūs daiktai.
„Per kratas sulaikyti dar 4 asmenys, jiems įteikti pranešimai apie įtarimus, sprendžiami klausimai dėl kardomųjų priemonių skyrimo“, – teigiama FNTT pranešime spaudai.
FNTT atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo, susijusio su bendrovės „Garnis“ įgyta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola, bei galimo kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo bendrovei „Dankora“ galimai apgaule įgijus daugiau nei 136 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, galimo papirkimo bei kyšininkavimo ,įtariant, kad veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje.
Anksčiau skelbta, kad atliekant minėtą ikiteisminį tyrimą, rugpjūčio pradžioje, buvo sulaikytas įmonės „Dankora“ direktorius Kostas Mikalajūnas.
Liepos pabaigoje pareigūnai atliko dešimtis kratų ir kitų procesinių veiksmų bendrovės „Dankora“ projekto įgyvendinimo vietoje, įmonės registracijos vietoje, įmonės direktoriaus K. Mikalajūno ir akcininkų gyvenamosiose patalpose, automobiliuose, kitose tyrimui reikšmingose vietose, paimti tyrimui reikalingi dokumentai, kiti daiktai. Anot tarnybos, kratos taip pat atliekamos kitose galimai susijusiose Lietuvos įmonėse.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!