TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė – prieš ministerijų miestelį, bet už sporto rūmų vertimą kongresų centru

2025-08-25 15:49 / šaltinis: BNS
2025-08-25 15:49

Premjerui Gintautui Paluckui gegužę paskelbus, kad ministerijų miestelio A. Goštauto gatvėje, Vilniuje, nebus, kandidatė į ministres pirmininkes Inga Ruginienė taip pat sako, kad projektas nebus tęsiamas.   

Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)

0

„Netęsiu (statybų – BNS), nebent ateis meras ir galėsime kažkaip pasiplanuoti. (...) Siūlau palaukti savivaldybių rinkimų“, – pirmadienį vykusiame susitikime su Mišrios Seimo narių grupės atstovais kalbėjo socialdemokratė.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiai dienai turime nemažai iššūkių finansinių tiek su gynyba, su kitais klausimais, nežinau, ar tai (ministerijų miestelis – BNS ) tikslinga“, – pridūrė I. Ruginienė.    

Pasak jos, daugelis ministerijų yra po renovacijų, o jose darbo sąlygos pakankamai neblogos.   

I. Ruginienė taip pat atkreipia dėmesį į darbuotojų apklausas, parodžiusias, kad jie nenori keltis į office space erdves.  

Kandidatė į premjeres, be kita ko, abejoja, ar „tokioje jautrioje geopolitinėje situacijoje vienoje vietoje turėti visą Vyriausybės korpusą, saugu ir protinga“.  

I. Ruginienė taip pat pabrėžė, kad griūvantys Sporto rūmai galėtų virsti Kongresų ir konferencijų centru.

„Norėčiau, nes  tokio objekto nėra“, – kalbėjo I. Ruginienė.  

Balandį G. Paluckas teigė, jog ministerijų miestelio projektas galėtų būti parduotas privačiam statytojui. 

Praėjusi Ingridos Šimonytės vadovaujama Vyriausybė buvo numačiusi, jog kvartale Goštauto gatvėje, kur anksčiau veikė mokslinių tyrimų institutai, bus atnaujinta 73 tūkst. kv. metrų patalpų, čia galėtų dirbti apie 4 tūkst. žmonių.

Tuo metu liepą Vyriausybė, dar vadovaujant G. Paluckui, pranešė, kad buvusiuose Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose bus įrengtas kongresų, konferencijų ir kultūros renginių centras, be to, bus sutvarkyta aplink pastatą esančių senųjų Šnipiškių žydų kapinių teritorija, įamžinti Sausio 13-osios įvykiai.

