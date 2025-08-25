Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VTEK šią savaitę žada verdiktą dėl Gintauto Palucko veiksmų priimant su ILTE susijusius sprendimus

2025-08-25 14:39 / šaltinis: BNS
2025-08-25 14:39

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) patvirtino trečiadienį spręsianti, ar ekspremjeras Gintautas Paluckas nesupainiojo interesų, Vyriausybei priimant sprendimus, susijusius su nacionaliniu plėtros banku ILTE.

Gintautas Paluckas BNS Foto

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) patvirtino trečiadienį spręsianti, ar ekspremjeras Gintautas Paluckas nesupainiojo interesų, Vyriausybei priimant sprendimus, susijusius su nacionaliniu plėtros banku ILTE.

REKLAMA
0

„Yra trečiadienį numatytas dėl G. Palucko svarstymas. Jokių prašymų atidėti ar perkelti posėdžio datą, laiką nėra“, – BNS pirmadienį sakė VTEK pirmininko pavaduotoja Virginija Aleksejūnė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad pradėti tyrimą dėl G. Palucko veiksmų VTEK nusprendė birželio pradžioje, paaiškėjus, kad buvusiam premjerui iš dalies priklausanti įmonė „Garnis“ gavo 200 tūkst. eurų lengvatinę paskolą iš ILTE politikui jau dirbant ministru pirmininku.

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai paskelbė tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ ir „Laisvės TV“.

Tuo metu vasarį ir kovą Vyriausybė, dalyvaujant G. Paluckui, priiminėjo su ILTE susijusius sprendimus – Seimui pateikė nacionalinio plėtros banko veiklą tiesiogiai reglamentuojančio įstatymo pataisas, taip pat patvirtino centrinės valdžios subjektų skolinimosi limitus, tarp jų – ir ILTE bankui.

REKLAMA

G. Paluckas tvirtino viešųjų ir privačių interesų nesupainiojęs.

BNS rašė, kad tyrimas dėl „Garnio“ gautos paskolos buvo pirmas, po kurių virtinės G. Paluckas atsistatydino iš premjero pareigų, teisėsaugai atlikus kratas jo giminių namuose.

Ikiteisminius tyrimus dėl G. Palucko verslo ir praeities veiklų atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų