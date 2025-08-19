Žiniasklaida: Palucko brolis atvežtas į Kauno kalėjimą

Anot „Delfi“, mėnesiui suimtas D. Paluckas atvežtas į laikinosios sostinės centre esantį tardymo izoliatorių.
Praėjusią savaitę Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino prokuratūros prašymą ir leido nusikalstamomis veikomis įtariamą D. Palucką suimti mėnesio laikotarpiui.
Šį teismo sprendimą įtariamasis apskundė apeliacine tvarka. D. Paluckas savo skundu siekia išeiti į laisvę.
„Skunde prašoma paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą vienam mėnesiui – panaikinti, o jei teismas tam nepritartų – sutrumpinti jo terminą arba pakeisti kita, švelnesne kardomąja priemone“, – Eltai D. Palucko skundo turinį apibūdino Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Vilniaus apygardos teismas šį skundą nagrinės rugpjūčio 25 d.
Anksčiau LNK žinios paskelbė, kad tiriant galimas nusikalstamas veikas, Palangoje buvo sulaikytas D. Paluckas.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praėjusią savaitę pranešė, kad ikiteisminiame tyrime dėl įmonės „Garnis“ veiklos sulaikyti dar keturi asmenys.
Tiriant bylai reikšmingas aplinkybes, tarnybos pareigūnai atliko ne mažiau 10 kratų Vilniaus, Klaipėdos ir kitose apskrityse, įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo patalpose, automobiliuose. Kratų metu buvo paimti tyrimui reikalingi dokumentai bei kiti svarbūs daiktai.
„Per kratas sulaikyti dar 4 asmenys, jiems įteikti pranešimai apie įtarimus, sprendžiami klausimai dėl kardomųjų priemonių skyrimo“, – teigiama FNTT pranešime spaudai.
FNTT atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo, susijusio su bendrovės „Garnis“ įgyta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola, bei galimo kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo bendrovei „Dankora“ galimai apgaule įgijus daugiau nei 136 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, galimo papirkimo bei kyšininkavimo ,įtariant, kad veikos galėjo būti padarytos veikiant organizuotoje grupėje.
Anksčiau skelbta, kad atliekant minėtą ikiteisminį tyrimą, rugpjūčio pradžioje, buvo sulaikytas įmonės „Dankora“ direktorius Kostas Mikalajūnas.
Liepos pabaigoje pareigūnai atliko dešimtis kratų ir kitų procesinių veiksmų bendrovės „Dankora“ projekto įgyvendinimo vietoje, įmonės registracijos vietoje, įmonės direktoriaus K. Mikalajūno ir akcininkų gyvenamosiose patalpose, automobiliuose, kitose tyrimui reikšmingose vietose, paimti tyrimui reikalingi dokumentai, kiti daiktai. Anot tarnybos, kratos taip pat atliekamos kitose galimai susijusiose Lietuvos įmonėse.
