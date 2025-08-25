Kandidatė į premjeres pritaria priemokų už valstybės finansuojamas sveikatos paslaugas naikinimui

„Atsisėsim su sveikatos ministre, dar kartą peržiūrėsim, dar kartą pasianalizuosim detales, bet kad priemokų naikinimas yra geras žingsnis, man atrodo, jūs visi irgi pritarėt, bent jau pavasarį“, – Seimo demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ frakcijoje pirmadienį sakė I. Ruginienė.
„Bet jeigu reikės ieškoti kompromisų, tai aš esu kompromisų žmogus“, – pridūrė ji.
Kaip skelbė BNS, minimoms Vyriausybės teiktoms pataisoms dėl priemokų naikinimo birželį po pateikimo jau yra pritaręs Seimas.
Pagal pataisas, gydymo įstaigos jau nuo kitų metų nebegalėtų už valstybės laiduojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš paciento reikalauti papildomo mokesčio.
Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės teigimu, jeigu pacientas turės šeimos gydytojo siuntimą pas gydytoją-specialistą, o paslaugą teikianti įstaiga bus sudariusi sutartį su Valstybine ligonių kasa, ši paslauga privalės būti suteikta nemokamai, nepaisant, ar ta įstaiga privati, ar valstybinė.
Anot ministrės, prieš įsigaliojant įstatymo pakeitimui bus išplėstas kompensuojamų medicininių indikacijų sąrašas, padidinti paslaugų įkainiai, taip pat bus nustatyti išimtiniai atvejai – Vyriausybė patvirtins medicininių indikacijų ir priemonių sąrašą, už kuriuos bus galima primokėti, tačiau tai lems žmogaus sveikatos būklė.
Ligonių kasų skaičiavimais, papildomai už valstybės jau apmokėtas sveikatos paslaugas per metus pacientai sumoka mažiausiai 40 mln. eurų, tačiau M. Jakubauskienė sako, kad ši suma gali būti tris kartus didesnė.
Papildomas priemokas šiuo metu iš pacientų dažniausiai ima privačios įstaigos.
Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas Laimutis Paškevičius BNS anksčiau sakė tokias pataisas vertinantis kaip bandymą iš nacionalinės sveikatos sistemos išstumti privačias įstaigas bei įžvelgė korupcijos grėsmes.
Pataisų priėmimui dar reikalingi du balsavimai Seimo plenariniame posėdyje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!