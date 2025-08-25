Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kandidatė į premjeres pritaria priemokų už valstybės finansuojamas sveikatos paslaugas naikinimui

2025-08-25 14:23 / šaltinis: BNS
2025-08-25 14:23

Kandidatė į premjeres Inga Ruginienė sako, kad siūlymas uždrausti gydymo įstaigoms imti papildomas priemokas už valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas yra geras sprendimas, tačiau neatmeta galimybės jį koreguoti.

Inga Ruginienė (nuotr. Elta)

Kandidatė į premjeres Inga Ruginienė sako, kad siūlymas uždrausti gydymo įstaigoms imti papildomas priemokas už valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas yra geras sprendimas, tačiau neatmeta galimybės jį koreguoti.

REKLAMA
0

„Atsisėsim su sveikatos ministre, dar kartą peržiūrėsim, dar kartą pasianalizuosim detales, bet kad priemokų naikinimas yra geras žingsnis, man atrodo, jūs visi irgi pritarėt, bent jau pavasarį“, – Seimo demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ frakcijoje pirmadienį sakė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bet jeigu reikės ieškoti kompromisų, tai aš esu kompromisų žmogus“, – pridūrė ji.

Kaip skelbė BNS, minimoms Vyriausybės teiktoms pataisoms dėl priemokų naikinimo birželį po pateikimo jau yra pritaręs Seimas.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal pataisas, gydymo įstaigos jau nuo kitų metų nebegalėtų už valstybės laiduojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš paciento reikalauti papildomo mokesčio.

REKLAMA

Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės teigimu, jeigu pacientas turės šeimos gydytojo siuntimą pas gydytoją-specialistą, o paslaugą teikianti įstaiga bus sudariusi sutartį su Valstybine ligonių kasa, ši paslauga privalės būti suteikta nemokamai, nepaisant, ar ta įstaiga privati, ar valstybinė.

Anot ministrės, prieš įsigaliojant įstatymo pakeitimui bus išplėstas kompensuojamų medicininių indikacijų sąrašas, padidinti paslaugų įkainiai, taip pat bus nustatyti išimtiniai atvejai – Vyriausybė patvirtins medicininių indikacijų ir priemonių sąrašą, už kuriuos bus galima primokėti, tačiau tai lems žmogaus sveikatos būklė.

REKLAMA
REKLAMA

Ligonių kasų skaičiavimais, papildomai už valstybės jau apmokėtas sveikatos paslaugas per metus pacientai sumoka mažiausiai 40 mln. eurų, tačiau M. Jakubauskienė sako, kad ši suma gali būti tris kartus didesnė.

Papildomas priemokas šiuo metu iš pacientų dažniausiai ima privačios įstaigos.

Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas Laimutis Paškevičius BNS anksčiau sakė tokias pataisas vertinantis kaip bandymą iš nacionalinės sveikatos sistemos išstumti privačias įstaigas bei įžvelgė korupcijos grėsmes.

Pataisų priėmimui dar reikalingi du balsavimai Seimo plenariniame posėdyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų