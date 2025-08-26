Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paluckas neatskleidžia, ar atsisakys Seimo nario mandato: kol kas jokių sprendimų nepriiminėju

2025-08-26 10:47 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 10:47

 Į Seimo posėdį antradienį atvykęs ekspremjeras Gintautas Paluckas neatskleidžia, ar ketina atsisakyti Seimo nario mandato.

Gintautas Paluckas BNS Foto

 Į Seimo posėdį antradienį atvykęs ekspremjeras Gintautas Paluckas neatskleidžia, ar ketina atsisakyti Seimo nario mandato.

REKLAMA
1

„Jeigu kažką darysiu, jus informuosiu, nesijaudinkite“, – žurnalistams Seime lakoniškai atsakė G. Paluckas.

„Aš kol kas jokių sprendimų nepriiminėju, ko jūs mane spaudžiate. Aš dalyvauju, turiu Seimo nario mandatą, priiminėju sprendimus, kaip ir kiekvienas iš 141“, – pabrėžė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš pareigų pasitraukęs premjeras neatsakė ir į klausimus, ar ketina likti Seime prasidėjus parlamento rudens sesijai. 

REKLAMA
REKLAMA

„Dirbu Seime. Matote – puikiausiai dirbu Seime“, – tepasakė nuo žurnalistų skubėdamas G. Paluckas.

REKLAMA

Ekspremjeras paaiškino į žurnalistų klausimus nelinkęs atsakinėti, nes, pasak jo, šiuo metu yra kiti politiniai lyderiai, kurie ir turėtų komentuoti.

„Yra kitų komentatorių, yra žmonės, kurie šiandieną yra politiniai lyderiai ir jie diktuoja politinę darbotvarkę“, – pabrėžė socialdemokratas.

Per pastaruosius keletą mėnesių viešojoje erdvėje pasirodė vis nauji žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius bei įtartinus sandorius.

REKLAMA
REKLAMA

Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė – laikinai eiti premjero pareigas pavesta finansų ministrui Rimantui Šadžiui.

Tiesa, Seime jau subrendo iniciatyva surengti politikui apkaltą – praėjusią savaitę opozicijoje dirbantys konservatoriai surinko tam reikalingus parašus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų