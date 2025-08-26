Paluckas neatskleidžia, ar atsisakys Seimo nario mandato: kol kas jokių sprendimų nepriiminėju

„Jeigu kažką darysiu, jus informuosiu, nesijaudinkite“, – žurnalistams Seime lakoniškai atsakė G. Paluckas.
„Aš kol kas jokių sprendimų nepriiminėju, ko jūs mane spaudžiate. Aš dalyvauju, turiu Seimo nario mandatą, priiminėju sprendimus, kaip ir kiekvienas iš 141“, – pabrėžė jis.
Iš pareigų pasitraukęs premjeras neatsakė ir į klausimus, ar ketina likti Seime prasidėjus parlamento rudens sesijai.
„Dirbu Seime. Matote – puikiausiai dirbu Seime“, – tepasakė nuo žurnalistų skubėdamas G. Paluckas.
Ekspremjeras paaiškino į žurnalistų klausimus nelinkęs atsakinėti, nes, pasak jo, šiuo metu yra kiti politiniai lyderiai, kurie ir turėtų komentuoti.
„Yra kitų komentatorių, yra žmonės, kurie šiandieną yra politiniai lyderiai ir jie diktuoja politinę darbotvarkę“, – pabrėžė socialdemokratas.
Per pastaruosius keletą mėnesių viešojoje erdvėje pasirodė vis nauji žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius bei įtartinus sandorius.
Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė – laikinai eiti premjero pareigas pavesta finansų ministrui Rimantui Šadžiui.
Tiesa, Seime jau subrendo iniciatyva surengti politikui apkaltą – praėjusią savaitę opozicijoje dirbantys konservatoriai surinko tam reikalingus parašus.
