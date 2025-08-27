Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Aušriečių“ lyderis sako nepalaikysiantis Gintauto Palucko apkaltos: sulaukime teisėsaugos sprendimų

2025-08-27 08:49 / šaltinis: BNS
2025-08-27 08:49

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis žada nepalaikyti buvusio premjero Gintauto Palucko apkaltos, nes nori sulaukti teisėsaugos sprendimų.

Gintautas Paluckas BNS Foto

3

„Aš kol kas nebalsuosiu, aš noriu sulaukti teisėsaugos sprendimų, ar pats premjeras, tuomet ėjęs pareigas, kažką tai padarė“, – Žinių radijui trečiadienį kalbėjo „aušriečių“ pirmininkas.

„Aš pabandysiu susipažinti su byla, palauksiu dar mėnesį, du, perskaitysiu ir tada priimsiu sprendimą“, – pridūrė parlamentaras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

G. Palucko apkaltos procesui pradėti reikalingus parašus opoziciniai konservatoriai surinko praėjusią savaitę.

Kaip BNS yra sakęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Seime frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė, juos padėjo didžioji dalis konservatorių bei Liberalų sąjūdžio politikų, taip pat Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ parlamentarė Agnė Širinskienė.

Seimo nariai dėl apkaltos proceso G. Paluckui inicijavimo turėtų apsispręsti eilinės parlamento rudens sesijos metu, kuri prasidės rugsėjo 10 dieną.

Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų pasitraukė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių bei veiklos.

Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad ekspremjeras yra nutaręs ilgainiui apskritai trauktis ir iš politikos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Nemuno aušra“ (nuotr. Elta)
Konservatoriai ir liberalai kreipėsi į prezidentą: prašo principingos pozicijos dėl „Nemuno aušros“ (19)

