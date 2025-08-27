„Aušriečių“ lyderis sako nepalaikysiantis Gintauto Palucko apkaltos: sulaukime teisėsaugos sprendimų

„Aš kol kas nebalsuosiu, aš noriu sulaukti teisėsaugos sprendimų, ar pats premjeras, tuomet ėjęs pareigas, kažką tai padarė“, – Žinių radijui trečiadienį kalbėjo „aušriečių“ pirmininkas.
„Aš pabandysiu susipažinti su byla, palauksiu dar mėnesį, du, perskaitysiu ir tada priimsiu sprendimą“, – pridūrė parlamentaras.
G. Palucko apkaltos procesui pradėti reikalingus parašus opoziciniai konservatoriai surinko praėjusią savaitę.
Kaip BNS yra sakęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Seime frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė, juos padėjo didžioji dalis konservatorių bei Liberalų sąjūdžio politikų, taip pat Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ parlamentarė Agnė Širinskienė.
Seimo nariai dėl apkaltos proceso G. Paluckui inicijavimo turėtų apsispręsti eilinės parlamento rudens sesijos metu, kuri prasidės rugsėjo 10 dieną.
Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų pasitraukė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių bei veiklos.
Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad ekspremjeras yra nutaręs ilgainiui apskritai trauktis ir iš politikos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!