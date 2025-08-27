VTEK spręs, ar priimdamas su ILTE susijusius sprendimus Paluckas nesupainiojo interesų

G. Paluckui iš dalies priklausanti įmonė „Garnis“ gavo lengvatinę 200 tūkst. eurų nacionalinio plėtros banko ILTE paskolą, politikui jau einant ministro pirmininko pareigas.
Pavasario pabaigoje pasirodžius pirmajam „Laisvės TV“ ir centro „Siena“ žurnalistiniam tyrimui apie minėtą paskolą, į VTEK, prašydamas išaiškinti, ar nesupainiojo viešų ir privačių interesų, kreipėsi pats G. Paluckas. Tai padaryti socialdemokratą paragino ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Vis tik, pasirodant vis daugiau žurnalistinių tyrimų apie G. Palucko verslą bei praeitį, liepos pabaigoje politikas pranešė atsistatydinantis iš Vyriausybės vadovo posto.
Kaip skelbta, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo, susijusio su bendrovės „Garnis“ įgyta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola. Tyrimas aprėpia ir G. Palucko brolio žmonos valdomą bendrovę „Dankora“, kuri galimai apgaule įgijo daugiau nei 136 tūkst. eurų Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos lėšų.
