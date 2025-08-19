Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

STT nepradėjo tyrimo dėl galimai neteisėtų Šakalienės nurodymų saugoti jos šeimos namus

2025-08-19 17:00 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 17:00

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl anoniminio pranešimo apie galimai neteisėtą laikinosios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės nurodymą ministerijai pavaldžioms struktūroms saugoti jos šeimos namus.

Dovilė Šakalienė / nuotr. ELTA (nuotr. Dainiaus Labučio)

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl anoniminio pranešimo apie galimai neteisėtą laikinosios krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės nurodymą ministerijai pavaldžioms struktūroms saugoti jos šeimos namus.

REKLAMA
1

„STT 2025 m. rugpjūčio 6 d. buvo gautas Generalinės prokuratūros pavedimas priimti procesinį sprendimą pagal gautą anoniminį pranešimą dėl galimai neteisėtų l. e. p. krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės veiksmų. STT, iš baudžiamosios teisės pusės įvertinusi gautą ir papildomai surinktą informaciją, priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo“, – Eltai nurodė STT atstovė Dovilė Andrijauskaitė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarasis sprendimas buvo priimtas remiantis tuo, kad nėra galimybių patikslinti anoniminiame pranešime nurodytų aplinkybių.

REKLAMA
REKLAMA

„Ikiteisminį tyrimą atsisakyta pradėti, atsižvelgus į tai, kad objektyviai nėra galimybių patikslinti anoniminiame pranešime nurodytų aplinkybių, nežinant anoniminį pranešimą teikusio/-ių asmens/-ų duomenų, taip pat į tai, kad informacijos patikslinimo metu nebuvo gauta anoniminiame pranešime teiginius patvirtinančių duomenų“, – nurodė institucijos atstovė. 

REKLAMA

„Jei įgyvendinant STT uždavinius būtų gauta papildomų konkrečių faktinių duomenų, kurie turėtų būti vertinami baudžiamosios atsakomybės požiūriu, nedelsiant būtų sprendžiamas klausimas dėl BPK numatyto proceso sprendimo (pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą) priėmimo“, – pridūrė D. Andrijauskaitė. 

Šis STT nutarimas pateiktas prokuratūrai, kuri turės įvertinti jo teisėtumą ir pagrįstumą.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje „Delfi“ publikuotame straipsnyje teigiama, jog Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) gavo anoniminį laišką apie galimą D. Šakalienės nurodymą ministerijai pavaldžioms struktūroms saugoti jos šeimos namus.

REKLAMA
REKLAMA

Anot portalo, D. Šakalienė, įtardama, kad yra persekiojama ir su ja norima susidoroti, saugoti jos namus visą parą nurodė ministerijos pavaldume esančių Antrojo operatyvinių tarnybų departamento, Karo policijos ir Specialiųjų pajėgų vadovybei.

Portalui pasiteiravus pačios ministerijos, ši neigė, kad ministrė davė tokį nurodymą.

Savo ruožtu Seimo NSGK pirmininkas Giedrimas Jeglinskas netrukus pareiškė, jog dėl šio skundo bus kreiptasi į prokuratūrą. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų