STT: siekdama perimti arbitražo bylas ministerija siekia spręsti siauros grupės interesus

„Projektu gali būti siekiama spręsti siauros interesų grupės interesus“, – rašoma STT išvadoje.
STT tvirtina, kad tikrieji ministerijos motyvai gali būti kiti nei nurodoma: „Įvertinus projekto inicijavimo ir kitas (...) aplinkybes, projekto parengimo tikrieji motyvai gali būti kiti nei nurodoma lydimuosiuose dokumentuose.“
STT teigimu, pritarus ministerijos siūlymui jai būtų perduota byla, kurioje Baltarusijos kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“ iš Lietuvos reikalauja apie 12 mlrd. JAV dolerių kompensacijos, taip pat Igorio Udovickio netiesiogiai kontroliuojamos Šveicarijos bendrovės „Hasenberg“ reikalavimas Lietuvai dėl tariamos 15 mlrd. eurų žalos, kurią įmonė neva patyrė sustabdžiusi „Belaruskalij“ trąšų tranzitą per Lietuvą.
Ministerija tokiu atveju perimtų ir bylą dėl daugiau nei 50 mln. eurų ieškinio koncernui „Icor“, jos akcininkams Andriui Janukoniui ir Linui Samuoliu, taip pat buvusiam Vilniaus merui, dabar Seimo nariui Artūrui Zuokui.
STT teigimu, siūlymą dėl arbitražinių ir kitų bylų perdavimo Teisingumo ministerijai Seimo Audito komitetui teikė ir dėl jo posėdyje aktyviai pasisakė bei balsavo jo narys A. Zuokas.
Seimo Etikos ir procedūrų komisija dėl A. Zuoko veiksmų liepą nutarė pradėti tyrimą.
STT teigimu, ministerija prieš teikdama savo siūlymą balandį buvo inicijavusi kito Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūlė susiaurinti Energetikos ministerijos įgaliojimus prieš Prancūzijos kompaniją „Veolia“ ir jos įmones ir kuriuo neliktų tinkamai įgaliotų atstovų atstovauti valstybei prieš likusius bylos atsakovus – „Icor“, A. Janukonį, L. Samuolį ir A. Zuoką/.
„Minėto projekto parengimas galimai inicijuotas pagal Seimo nario, kuris įtrauktas atsakovu šioje byloje, kreipimąsi“, – teigia STT.
Tarnyba taip pat atkreipė dėmesį, kad Teisingumo ministerija perimtų atstovavimą bylose dar neturėdama tam būtinų darbuotojų, be to, siūloma ypač skubiai keisti atstovaujančią instituciją.
„Nurodomos projekto rengimo priežastys nevisiškai atitinka tai, kas siūloma (daugelyje kitų bylų valstybei toliau atstovautų įvairios valstybės įstaigos)“, – tvirtina STT.
Pasak tarnybos, ministerija taip pat nepagrindė, kodėl siūloma įgalioti būtent ją atstovauti valstybei tik tam tikrose bylose (dėl investicinių ginčų pagal Investicijų įstatymą ir dėl žalos), kiek ir kokios pradėtos bylos būtų jai perduotos, ar ministerijai pakaks resursų.
Ketinimus perimti atstovavimą Lietuvos inicijuotose ar prieš ją pradėtose didelėse ir svarbiose bylose šalies ir tarptautiniuose teismuose įvertinti STT paprašė Seimo opozicijoje esantys konservatoriai.
Atsižvelgdama į Audito komiteto siūlymą ministerija siekė, kad jai būtų leista valstybei atstovauti bylose dėl valstybės ir jai galimai padarytos žalos. Ministras Rimantas Mockus anksčiau sakė, kad valstybės atstovavimą sukoncentruoti savo rankose būtų daug efektyviau ir naudingiau – valstybė galėtų kontroliuoti augančias bylinėjimosi išlaidas.
