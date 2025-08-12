Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

STT: siekdama perimti arbitražo bylas ministerija siekia spręsti siauros grupės interesus

2025-08-12 12:17 / šaltinis: BNS
2025-08-12 12:17

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kritiškai vertina Teisingumo ministerijos ketinimus perimti atstovavimą Lietuvai didelėse ir svarbiose bylose šalies ir tarptautiniuose teismuose bei įtaria, kad taip siekiama spręsti siauros grupės interesus. 

STT BNS Foto

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kritiškai vertina Teisingumo ministerijos ketinimus perimti atstovavimą Lietuvai didelėse ir svarbiose bylose šalies ir tarptautiniuose teismuose bei įtaria, kad taip siekiama spręsti siauros grupės interesus. 

REKLAMA
1

„Projektu gali būti siekiama spręsti siauros interesų grupės interesus“, – rašoma STT išvadoje. 

STT tvirtina, kad tikrieji ministerijos motyvai gali būti kiti nei nurodoma: „Įvertinus projekto inicijavimo ir kitas (...) aplinkybes, projekto parengimo tikrieji motyvai gali būti kiti nei nurodoma lydimuosiuose dokumentuose.“  

TAIP PAT SKAITYKITE:

STT teigimu, pritarus ministerijos siūlymui jai būtų perduota byla, kurioje Baltarusijos kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“ iš Lietuvos reikalauja apie 12 mlrd. JAV dolerių kompensacijos, taip pat Igorio Udovickio netiesiogiai kontroliuojamos Šveicarijos bendrovės „Hasenberg“ reikalavimas Lietuvai dėl tariamos 15 mlrd. eurų žalos, kurią įmonė neva patyrė sustabdžiusi „Belaruskalij“ trąšų tranzitą per Lietuvą.  

REKLAMA
REKLAMA

Ministerija tokiu atveju perimtų ir bylą dėl daugiau nei 50 mln. eurų ieškinio koncernui „Icor“, jos akcininkams Andriui Janukoniui ir Linui Samuoliu, taip pat buvusiam Vilniaus merui, dabar Seimo nariui Artūrui Zuokui. 

REKLAMA

STT teigimu, siūlymą dėl arbitražinių ir kitų bylų perdavimo Teisingumo ministerijai Seimo Audito komitetui teikė ir dėl jo posėdyje aktyviai pasisakė bei balsavo jo narys A. Zuokas.

Seimo Etikos ir procedūrų komisija dėl A. Zuoko veiksmų liepą nutarė pradėti tyrimą. 

STT teigimu, ministerija prieš teikdama savo siūlymą balandį buvo inicijavusi kito Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūlė susiaurinti Energetikos ministerijos įgaliojimus prieš Prancūzijos kompaniją „Veolia“ ir jos įmones ir kuriuo neliktų tinkamai įgaliotų atstovų atstovauti valstybei prieš likusius bylos atsakovus – „Icor“, A. Janukonį, L. Samuolį ir A. Zuoką/. 

REKLAMA
REKLAMA

„Minėto projekto parengimas galimai inicijuotas pagal Seimo nario, kuris įtrauktas atsakovu šioje byloje, kreipimąsi“, – teigia  STT.

Tarnyba taip pat atkreipė dėmesį, kad Teisingumo ministerija perimtų atstovavimą bylose dar neturėdama tam būtinų darbuotojų, be to, siūloma ypač skubiai keisti atstovaujančią instituciją.  

„Nurodomos projekto rengimo priežastys nevisiškai atitinka tai, kas siūloma (daugelyje kitų bylų valstybei toliau atstovautų įvairios valstybės įstaigos)“, – tvirtina STT. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak tarnybos, ministerija taip pat nepagrindė, kodėl siūloma įgalioti būtent ją atstovauti valstybei tik tam tikrose bylose (dėl investicinių ginčų pagal Investicijų įstatymą ir dėl žalos), kiek ir kokios pradėtos bylos būtų jai perduotos, ar ministerijai pakaks resursų.  

Ketinimus perimti atstovavimą Lietuvos inicijuotose ar prieš ją pradėtose didelėse ir svarbiose bylose šalies ir tarptautiniuose teismuose įvertinti STT paprašė Seimo opozicijoje esantys konservatoriai.   

Atsižvelgdama į Audito komiteto siūlymą ministerija siekė, kad jai būtų leista valstybei atstovauti bylose dėl valstybės ir jai  galimai padarytos žalos. Ministras Rimantas Mockus anksčiau sakė, kad valstybės atstovavimą sukoncentruoti savo rankose būtų daug efektyviau ir naudingiau – valstybė galėtų kontroliuoti augančias bylinėjimosi išlaidas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų