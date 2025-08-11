STT: plėtros bankas ILTE gali nebeatgauti dalies administruojamų įsiskolinimų

„Nemokūs subjektai sudaro didžiausią bendros ILTE administruojamos skolos dalį – apie 50 proc.“ – LRT radijui pirmadienį sakė STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas Mindaugas Guščius.
Pasak jo, tai dar balandžio mėnesį paskelbtoje išvadoje nustatė Valstybės kontrolė (VK).
Antikorupcinį vertinimą atlikusi STT anksčiau skelbė, kad ILTE suteikta per daug laisvės skirstant jauniems verslams skirtos priemonės „Startuok“ paskolas, kurių finansavimą yra gavusi ir atsistatydinusio premjero Gintauto Palucko iš dalies valdoma bendrovė.
M. Guščius nesiėmė vertinti, ar valstybės bankas turėtų finansuoti aukštos kredito rizikos verslus.
„Tai jau yra iš esmės valstybės politikos formavimo klausimas, čia mes turime Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, būtent dėl „Startuok“ priemonės turime Finansų ministeriją“, – aiškino STT atstovas.
STT atlikto antikorupcinio vertinimo išvadose skelbiama, kad priemonės „Startuok“ paskolų suteikimo sąlygas apibrėžiantys dokumentai nėra vieši, todėl nėra aiškių išorės kontrolės mechanizmų, visuomenė neturi galimybės objektyviai įvertinti, ar sprendimai dėl finansavimo plėtros banke priimami skaidriai.
„Suprantame, kad ILTE yra bankas, veikiantis kartu su komerciniais bankais tame bendrame kontekste ir jie tikrai sakys, kad tam tikrų tvarkų viešai skelbti viešai nereikėtų. Bet, mūsų nuomone, kadangi tai yra valstybės ir Europos Sąjungos lėšos, tai, skirtingai nei komerciniai bankai, maksimalus tų tvarkų viešinimas, projektų skaidrumas, tikrai prisidėtų prie skaidrumo ir visuomenei, tiriamajai žiniasklaidai kiltų mažiau “, – teigė M. Guščius.
ILTE vadovas: nuolat siekiame tobulinti vidines tvarkas
Tuo metu ILTE vadovas tikino, jog plėtros bankas veikia pagal galiojančius teisės aktus, kartu su teisėsauga ieško būdų, kaip skaidriau finansuoti projektus.
„Pokalbiai su STT vyksta nuolatos, tai jau ne pirmas kartas, kai gauname iš jų pastabas ir pasiūlymus, kaip gerinti priemones, šiuo atveju – „Startuok“, – LRT radijui teigė ILTE generalinis direktorius Dainius Vilčinskas.
Pasak jo, ILTE misija yra skolinti lėšas toms įmonėms, kurios turi padidintą rizikos profilį ir todėl su jomis nenori dirbti konservatyvios rizikos strategiją turintys tradiciniai bankai.
„Startuok“, kaip su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir sutarta, instrumentas skirtas rizikingoms, jaunoms įmonėms finansuoti. Todėl atitinkamai ir lūkestis nuostolingumui yra gerokai didesnis. Dalis įmonių greičiausiai nesugebės grąžinti savo aptarnavimų (paskolų – ELTA), tačiau didesnė dalis įmonių savo įsiskolinimus tikrai grąžins ir sukurs gražius verslus, kurie prisidės prie ekonomikos augimo“, – kalbėjo jis.
Visgi, anot ILTE vadovo, priemone „Startuok“ išduotų vadinamųjų „blogų“ paskolų, kurių mokėjimai yra pradelsti arba kurios pripažįstamos nuvertėjusiomis, lygis plėtros banke yra stabilus.
„Kai nutiko (nacionalinių plėtros įstaigų – ELTA) konsolidacija, kai buvo sukurta ILTE, mes gerokai sustiprinome darbą su probleminėmis sutartimis. (…) Tai reiškia, kad mes padedame įmonėms persitvarkyti, perdėlioti grafikus, įgyti galimybę grąžinti tas paskolas“, – aiškino D. Vilčinskas.
ELTA jau skelbė, kad skirtingų ILTE priemonių finansavimą yra gavusios, be buvusio Vyriausybės vadovo, ir kitų politikų, pavyzdžiui, parlamentaro priesaiką sulaužiusio, buvusio Seimo nario Mindaugo Basčio įmonė „Agrolita“, Kauno mero Visvaldo Matijošaičio netiesiogiai kontroliuojama bendrovė „Metropolio viešbutis“.
D. Vilčinskas pakartojo, jog teisės aktai nedraudžia su politines pareigas einančiais asmenimis susijusioms įmonėms gauti ILTE finansavimą.
„ILTE yra vienas iš finansavimą teikiančių subjektų rinkoje. Jeigu mes gauname paraišką, nesvarbu, kas tos paraiškos teikėjas, kas yra įmonės akcininkai – ILTE su visomis paraiškomis elgiasi vienodai pagal mūsų patvirtintas tvarkas ir procesus, visos paraiškos yra vertinamos atsižvelgiant į visas galimas rizikas“, – aiškino jis.
Pasak ILTE vadovo, darbui su politiškai pažeidžiamų asmenų (PEP) riziką turinčiais klientais bankas taiko atskirą procesą – pavyzdžiui, nustato tokių įmonių kapitalo kilmę.
„Sukurtos praktikos finansų rinkoje, kaip dirbti su tokiomis paraiškomis, ir ILTE yra įsigyvendinusi visas geriausias praktikas, kurios rinkoje yra“, – pridūrė D. Vilčinskas.
ILTE duomenimis, bankas siūlo apie 50 aktyvių finansinių instrumentų.
ILTE: vėlavimas grąžinti įsiskolinimus nereiškia, kad paskolos nebus atgautos
Kaip vėliau Eltai nurodė finansų įstaiga, ILTE pirmojo metų ketvirčio pabaigai valdė 1,4 mlrd. eurų dydžio portfelį, kurį sudaro tiesiogiai ir netiesiogiai išduotos paskolos, individualios ir portfelinės garantijos, rizikos kapitalo investicijos.
Tiesiogiai ir netiesiogiai išduotų paskolų vertė siekė 760 mln. eurų, iš kurių 38 mln. eurų (5 proc.) sudarė paskolos, pagal kurias klientai vėlavo vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 90 dienų.
„Tačiau tai, kad klientai vėluoja atlikti įmokas, yra restruktūrizuojami ar susiduria su ilgalaikiais sunkumais grąžindami paskolą, nereiškia, kad paskolos nebus atgautos – galimas dalinis ar visiškas lėšų susigrąžinimas“, – Eltai patikslino ILTE.
Plėtros bankas teigia įgyvendinantis ministerijų apibrėžtas finansines priemones, o pačios ministerijos esą nustato leistiną nuostolingumo lygį, kuris atspindi būtiną rizikos lygį šias priemones įgyvendinant.
„ILTE šio lygmens neviršija ir visuomet stengiasi užtikrinti ekonomiškai gyvybingų projektų finansavimą“ – teigė įstaiga.
STT apie „Startuok“: per didelė laisvė ILTE nustatant paskolos sąlygas
Kaip antikorupcinio vertinimo išvadose skelbė STT, kai kurios įmonės „Startuok“ paskolas galėjo gauti pernelyg greitai arba būti įsteigtos tik finansavimui gauti, nors jų finansinė būklė, pasak STT, kelia pagrįstų abejonių.
STT teigimu, šiemet viena įmonė gavo didesnę nei 500 tūkst. eurų paskolą, nors 2024 m. patyrė nuostolį ir jos kreditavimo rizikos lygis įvertintas kaip aukščiausias.
Tuo metu kita įmonė, įkurta dar šiais metais, gavo daugiau nei 1,3 mln. eurų paskolą, nepaisant to, kad turi tik vieną darbuotoją, todėl esą kyla klausimų dėl įmonės galimybių įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus.
STT taip pat siūlė tobulinti teisinį reguliavimą, užtikrinti aiškias, viešas ir vienodas sąlygas visiems pareiškėjams bei įtvirtinti nepriklausomą sprendimų priežiūrą.
Antikorupcinio vertinimo išvada pateikta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM), ji per 2 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip bus atsižvelgta į siūlymus.
STT nacionalinio plėtros banko ILTE veikla domėtis pradėjo po pirmojo „Laisvės TV“ ir tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ tyrimo, kuris atskleidė, jog buvusio premjero Gintauto Palucko kartu su verslo partneriu Mindaugu Milašausku valdoma įmonė „Garnis“ iš banko gavo lengvatinę 200 tūkst. eurų paskolą, gautą socialdemokratui jau einant ministro pirmininko pareigas.
Po keturių žurnalistinių tyrimų apie G. Palucko ir jo šeimos verslo ryšius socialdemokratų premjeras iš pareigų atsistatydino liepos pabaigoje.
