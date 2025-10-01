Gerų žinių mažai: sinoptikai siunčia perspėjimą dėl orų

Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 0–5, Kuršių nerijoje iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Penktadienį be žymesnio lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 30 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 25 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 8–17, ežeruose – 11–16, Kuršių mariose – 11–13, Baltijos jūroje – 13–15 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
