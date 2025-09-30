Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klimatologas išdavė rudens orus: bobų vasara šiemet bus kitokia

2025-09-30 10:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-30 10:43

Netrukus atsisveikinsime su rugsėju ir jau rytoj pasitiksime antrąjį rudens mėnesį. Lietuvoje jau spėjo įsivyrauti šaltesni, rudeniški orai, o dangus dažnai pasidengia pilkais debesimis. Tačiau daugeliui įdomiausias klausimas dabar vienas – ar šiemet sulauksime „bobų vasaros“?

Netrukus atsisvekinsi me su rugsėju ir jau rytoj pasitiksime antrąjį rudens mėnesį. Lietuvoje jau spėjo įsivyrauti šaltesni, rudeniški orai, o dangus dažnai pasidengia pilkais debesimis. Tačiau daugeliui įdomiausias klausimas dabar vienas – ar šiemet sulauksime „bobų vasaros"?

Klimatologas doc. Gintautas Stankūnavičius pateikė ilgalaikę prognozę, ką gi mums atneš ateinantis mėnuo.

Ar sulauksime bobų vasaros?

Lietuviai jau įpratę po pirmųjų šalnų tikėtis „bobų vasaros“ – kelių ar net keliolikos dienų šiltesnio, malonaus oro laikotarpio. G. Stankūnavičius nurodo, kad vidutinė tokios vasaros pradžios data siejama su Mykolinėmis, rugsėjo 29-ąja.

„Po stipresnių rudens (rugsėjo) šalnų bei ilgesnio darganoto laikotarpio įprasta laukti „bobų vasaros“. Tai laikotarpis, kai trumpam grįžta malonūs, sausi, mažai vėjuoti ir, be abejo, šilti orai, šiek tiek primenantys vasarą. Vidutinė „bobų vasaros“ pradžios data yra Mykolinės, rugsėjo 29 d., tačiau įvairiais metais gali prasidėti skirtingu laiku (nuo trečio rugsėjo iki antro spalio dešimtadienio) ir tęstis nevienodai ilgai (nuo trijų parų iki dviejų savaičių).

Paprastai tokius orus gali lemti pastovus aukštesnio slėgio gūbrys, išsitęsęs nuo subtropinių Šiaurės Atlanto akvatorijų link Vidurio Europos ar dar toliau į šiaurės rytus“, – aiškina klimatologas.

Vis dėlto šiemet, bent artimiausiomis savaitėmis, anot specialisto, tokiai situacijai palankių orų nenumatoma.

„Artimiausiomis savaitėmis tokios „bobų vasarai“ tipiškos situacijos virš Europos neprognozuojama, bet situacija dar gali keistis, nes vidutinės trukmės prognozių patikimumas tokiu metų laiku nėra labai geras“, – įspėja jis.

Vis dėlto visiškai vilties prarasti neverta, mat, pasak G. Stankūnavičiaus, remiantis ilgalaikių orų prognozių duomenimis, pats palankiausias metas „bobų vasarai“ pagal šios dienos prognozes yra antras spalio dešimtadienis.

Artimiausių dienų orų prognozė

Rugsėjo pabaiga tikrai nedžiugino itin šiltais ir maloniais orais. Pasak klimatologo, tokią situaciją mūsų regione lėmė itin stabilūs aukštesnio slėgio dariniai.

„Pastaruoju metu blokuojanti anticikloninė sistema įsitvirtino virš Skandinavijos ir Baltijos regiono šiaurinės dalies. Likusią Lietuvos dalį veikia aukštuminis slėnis, kuris atneša sausas ir vėsias oro mases, lemiančias debesuotus bei rudeniškai žvarbius orus“, – aiškina jis.

G. Stankūnavičius nurodo, kokių orų tikėtis artimiausiomis dienomis bei praneša, kad daugelyje Lietuvos dalių sugrįš šalnos.

„Tikros giedros šios savaitės dienomis Lietuvoje labai tikėtis nereikėtų, bet stiprėjant anticiklonui debesų danga plonės bei vietomis taps fragmentiška. Dėl vėsių oro masių poveikio dienos oro temperatūra nekils aukščiau +14 °C, vietomis nesieks ir +10 °C.

Naktys savaitės viduryje taps dar vėsesnės ir vėl daugelyje rajonų sugrįš šalnos, žymesni krituliai mažai tikėtini. Šiltesnės naktys ir dienos prognozuojamos savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje. Tada numatoma ir didesnė kritulių tikimybė“, – aiškina klimatologas.

Rugsėjo mėnesio orai

Klimatologas pateikia pirmojo rudens mėnesio orų analizę. Jis primena, kad rugsėjo pirmoji pusė buvo netikėtai šilta – vietomis orai labiau priminė vasarą, nei rudenį. Vidutinė paros temperatūra buvo 2,5–4 laipsniais aukštesnė už daugiametę normą, o dienos – sausos ir saulėtos.

„Šilta buvo ne visoje Europoje, bet daugiau rytinėje jos dalyje, o maksimalus oro temperatūros nuokrypis nuo normos (6,5 °C) fiksuotas Laplandijoje. Priešingai, Vakarų Europoje daug kur buvo vėsiau, nei įprastai“, – nurodo G. Stankūnavičius.

Vis dėlto rugsėjo pabaiga buvo rudeniškai šalta. 

„Paskutinės rugsėjo dienos ir orai atitinkantys kalendoriaus datas: daugelyje Lietuvos vietų dangus vėl tapo „cepelininis“, dienos oro temperatūra nekyla virš +10 – +15 °C, prieš tai daug kur registruotos šalnos ne tik dirvos paviršiuje, bet ir ore

Tokį netolygų oro temperatūros nuokrypių Europoje pasiskirstymą lėmė gana stabilus aukštuminis gūbrys virš Rytų Europos, kurį laiką netgi tapęs blokuojančiu dariniu. Šio gūbrio vakarine periferija labai šiltos oro masės iš pietų patekdavo į Baltijos regiono rytinę dalį. Tuo pat metu virš Šiaurės vakarų ir Vakarų Europos laikėsi platus aukštuminis slėnis, kuris skatino poliarinių oro masių prietaką“, – sako klimatologas.

Mudutė
Mudutė
2025-09-30 10:55
Kaip keista, ateina ruduo, ir orai atvėsta.Bobų vasara prasideda, kai lapai jau geltoni, ir būna labai gražu, o dabar lapai dar žali, nes buvo labai lietinga vasara.Taigi, niekur bobų vasara nedings, nors meteorologai ir baiminasi.
