TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Gamtos ženklus stebintis lietuvis jau žino, kokia žiema laukia: patiks ne visiems

2025-09-29 11:37
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 11:37

Šiandien, rugsėjo 29 dieną, yra minima šv. Mykolo diena, kuri anksčiau Lietuvoje buvo labai vertinama ir jos metu senoliai spėdavo orus. Manyta, kad per šv. Mykolą jau galima spėti, kokia žiema laukia.

Šią dieną atkreipkite dėmesį į orus: išduos, kokia laukia žiema (tv3.lt fotomontažas)

Šiandien, rugsėjo 29 dieną, yra minima šv. Mykolo diena, kuri anksčiau Lietuvoje buvo labai vertinama ir jos metu senoliai spėdavo orus. Manyta, kad per šv. Mykolą jau galima spėti, kokia žiema laukia.

2

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie šv. Mykolo dieną ir būsimos žiemos orus sutiko papasakoti etnologas Libertas Klimka.

Šv. Mykolo reikšmė

Pirmiausia pašnekovas papasakojo apie tai, už ką yra atsakingas liaudyje vertintas arkangelas šv. Mykolas.

Anot jo, legendos byloja, kad jis yra kovotojas tiek su vidiniais, tiek su išoriniais žmogaus demonais.

„Jį galima atpažinti iš to, kad turi rankoje trimitą, o kitoje rankoje laiko svarstykles. Trimitas – pakviesti žmones į paskutiniojo teismo dieną, o svarstyklės turėdavo sverti kiekvieno žmogaus gerus ir blogus darbus. Kurie nusvers – ten atitinkamai ir keliaus žmogus“, – dalijosi L. Klimka.

Jis taip pat pasakojo, kad šv. Mykolo diena būdavo vertinga tiek suaugusiems, tiek vaikams.

Etnologas sakė, kad vaikai šią dieną užsiimdavo žaidimais, o suaugusieji puošdavo kryžius:

„Vaikai šią dieną darydavosi aitvarus, vėjo malūnėlius. Taip pat anksčiau dar būdavo tradicija kai kuriuos kryžius papuošti vėtrunge, iš skardos iškirpta šv. Mykolo figūrėle.“

Kokia žiema laukia?

Dar vienas įdomus šios dienos aspektas – orų spėjimai. Pasak L. Klimkos, anksčiau senoliai per šv. Mykolą spėdavo, kokia žiema laukia.

Jis pasakojo, kad visi stebėdavo rytinio vėjo kryptį bei tai, kokia diena pasirodė – giedra ar apsiniaukusi.

„Protėviai sakydavo, kad reikia iš pat ryto pažiūrėti, iš kur pučia vėjas. Anksčiau manyta, kad jeigu iš vakarų pučia – žiema bus nesunki, su atlydžiais, lietumi, jeigu iš rytų – žiema bus žvarbi, vėjuota, nemaloni, jeigu iš šiaurės – žiema snieginga, šalta, o jeigu iš pietų – tai galima sakyti, kad visai žiemos nebus.

Dar sakydavo, kad jeigu diena giedra – tai žiema bus labai šalta, o jeigu apsiniaukusi – tai laukia šilta žiema, lengva“, – spėjimais dalijosi jis.

Taip pat etnologas L. Klimka atskleidė, kad šiandien jis taip pat stebėjo šv. Mykolo dienos orus.

Anot jo, rūsčios žiemos vertėtų nesitikėti: „Panašu, kad labai šaltos žiemos šiemet nebus.“

