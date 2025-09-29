Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikai siunčia įspėjimą: užklups nemalonūs reiškiniai

2025-09-29 10:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 10:36

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad į Lietuvą atkeliavęs šaltasis atmosferos frontas atnešė trumpalaikį lietų ir atvėsino orus, o artimiausiomis dienomis šalį užklups dar šaltesnės oro masės.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad į Lietuvą atkeliavęs šaltasis atmosferos frontas atnešė trumpalaikį lietų ir atvėsino orus, o artimiausiomis dienomis šalį užklups dar šaltesnės oro masės.

REKLAMA
2

Pasak specialistės, Šiaurės ir Rytų Europoje laikosi anticiklonas „Petralilly“, o šiandien per Lietuvą praėjo šaltasis atmosferos frontas su truputį lietaus, po kurio vėl plūsta šaltesnis oras iš rytų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Virš Šiaurės ir visos Rytų Europos, vis dar su sausais, bet šaltokais orais anticiklonas, vardu „Petralilly“ laikosi.

REKLAMA
REKLAMA

Tik šiandien, su šiokiu tokiu lietučiu kai kur, mus šaltasis atmosferos frontas pasiekė, o paskui jį vėl šaltesnė orų masė iš rytų braunasi“, – rašė sinoptikė.

REKLAMA

E. Latvėnaitė praneša, kad nuo savaitės pradžios Lietuvoje bus vėsoka ir vietomis šaltoka, o viduryje prisijungęs anticiklonas atneš sausesnius, ramesnius, bet vis tiek ne itin šiltus orus.

„Tad viena aišku – bus vėsoka, o nuo savaitės vidurio naktimis net ir šaltoka, nes ir oro temperatūra daug kur nukris iki neigiamų reikšmių, o dirvą dar didesnis šaltukas balins, dienomis didesnė šiluma irgi nedžiugins.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo savaitės vidurio iš vakarų dar vienas sausas, jau ramesnis anticiklonas prisijungs ir aukštesnio atmosferos slėgio sistema beveik visą Europą užguls.

Baltija ir Lietuva savaitės pradžioje bus pietvakarinėje, su gaivesniu ir žvarbesniu vėjeliu, dalyje, vėliau, jau ramesnėje, pietinėje šios sistemos dalyje“, – teigė ji.

Savaitės orų prognozė

Pirmadienį, rugsėjo 29 d., be lietaus. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės rytų naktį 510 m/s, dieną rytų, šiaurės rytų 712 m/s. Naktį 16°C, šilčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dirvos paviršiuje kai kur dar silpnos šalnos 0-2°C, dieną 1114°C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antradienį, rugsėjo 30-osios naktį ir rytą gali šiek tiek palyti pietiniam, pietvakariniam pakraštyje, dieną jau be lietaus. Vėjas rytinių krypčių naktį 510 m/s, dieną 712 m/s. Naktį 46°C, šiaurės vakariniuose, šiauriniuose rajonuose 13°C, dirvos paviršiuje 0– -3°C, dieną 1114°C

REKLAMA

Trečiadienį, spalio 1 d., be lietaus. Vėjas šiaurės rytų naktį 48 m/s, dieną 611 m/s, stipresnis pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Žemiausia naktį 0– -5°C, dirvos paviršiuje daug kur minus 16°C, dieną 1013°C.

Ketvirtadienį, spalio 2-osios naktį be lietaus, dieną gali tik šiek tiek palyti šiaurės rytiniam rytiniam pakraštuke. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 48 m/s. Naktį -13°C, dirvos paviršiuje minus 16°C, kai kur -79°C, dieną 912°C.

REKLAMA

Penktadienį, spalio 3 d., gali šiek tiek palynoti, daugiausia dieną ir daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurinių krypčių 37 m/s. Naktį -13°C, pajūryje iki 6°C, dirvą didesnis šaltukas gali nubalinti, dieną 1013°C.

Šeštadienį, spalio 4 d., be lietaus, naktį ir rytą rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus, dieną pietinių krypčių 510 m/s. Naktį 04°C, pajūryje iki 6°C, dirvą vis dar šaltukas, jau silpnas, gali nubalinti, dieną 1113°C.

Sekmadienį, spalio 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną, pradedant vakariniais rajonais, turėtų palyti. Vėjas pietinių krypčių naktį 510 m/s, dieną 712 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 48°C, dieną 1215°C

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ruduo (tv3.lt koliažas)
Jau žino, kada į Lietuvą atkeliaus šilumos pliūpsnis – pasiruoškite (6)
Visoje Lietuvoje - griaudi galinga perkūnija: fiksuojama dešimtys išlydžių (tv3.lt koliažas)
Prieš atšalimą orai žengs su trenksmu: vieną dieną žada ir 27 laipsnių karštį (7)
Sinoptikė praneša apie artėjančius orų pokyčius (tv3.lt koliažas)
Sinoptikė įspėja – užgrius orų pokyčiai: štai kada Lietuvą pasieks rudeniška vėsa (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų