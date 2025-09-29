Sinoptikai siunčia įspėjimą: užklups nemalonūs reiškiniai

Pasak specialistės, Šiaurės ir Rytų Europoje laikosi anticiklonas „Petralilly“, o šiandien per Lietuvą praėjo šaltasis atmosferos frontas su truputį lietaus, po kurio vėl plūsta šaltesnis oras iš rytų.
„Virš Šiaurės ir visos Rytų Europos, vis dar su sausais, bet šaltokais orais anticiklonas, vardu „Petralilly“ laikosi.
Tik šiandien, su šiokiu tokiu lietučiu kai kur, mus šaltasis atmosferos frontas pasiekė, o paskui jį vėl šaltesnė orų masė iš rytų braunasi“, – rašė sinoptikė.
E. Latvėnaitė praneša, kad nuo savaitės pradžios Lietuvoje bus vėsoka ir vietomis šaltoka, o viduryje prisijungęs anticiklonas atneš sausesnius, ramesnius, bet vis tiek ne itin šiltus orus.
„Tad viena aišku – bus vėsoka, o nuo savaitės vidurio naktimis net ir šaltoka, nes ir oro temperatūra daug kur nukris iki neigiamų reikšmių, o dirvą dar didesnis šaltukas balins, dienomis didesnė šiluma irgi nedžiugins.
Nuo savaitės vidurio iš vakarų dar vienas sausas, jau ramesnis anticiklonas prisijungs ir aukštesnio atmosferos slėgio sistema beveik visą Europą užguls.
Baltija ir Lietuva savaitės pradžioje bus pietvakarinėje, su gaivesniu ir žvarbesniu vėjeliu, dalyje, vėliau, jau ramesnėje, pietinėje šios sistemos dalyje“, – teigė ji.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, rugsėjo 29 d., be lietaus. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės rytų naktį 5–10 m/s, dieną rytų, šiaurės rytų 7–12 m/s. Naktį 1–6°C, šilčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dirvos paviršiuje kai kur dar silpnos šalnos 0– -2°C, dieną 11–14°C.
Antradienį, rugsėjo 30-osios naktį ir rytą gali šiek tiek palyti pietiniam, pietvakariniam pakraštyje, dieną jau be lietaus. Vėjas rytinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 4–6°C, šiaurės vakariniuose, šiauriniuose rajonuose 1–3°C, dirvos paviršiuje 0– -3°C, dieną 11–14°C
Trečiadienį, spalio 1 d., be lietaus. Vėjas šiaurės rytų naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s, stipresnis pietiniuose ir vakariniuose rajonuose. Žemiausia naktį 0– -5°C, dirvos paviršiuje daug kur minus 1–6°C, dieną 10–13°C.
Ketvirtadienį, spalio 2-osios naktį be lietaus, dieną gali tik šiek tiek palyti šiaurės rytiniam rytiniam pakraštuke. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 4–8 m/s. Naktį -1–3°C, dirvos paviršiuje minus 1–6°C, kai kur -7–9°C, dieną 9–12°C.
Penktadienį, spalio 3 d., gali šiek tiek palynoti, daugiausia dieną ir daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurinių krypčių 3–7 m/s. Naktį -1–3°C, pajūryje iki 6°C, dirvą didesnis šaltukas gali nubalinti, dieną 10–13°C.
Šeštadienį, spalio 4 d., be lietaus, naktį ir rytą rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus, dieną pietinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 0–4°C, pajūryje iki 6°C, dirvą vis dar šaltukas, jau silpnas, gali nubalinti, dieną 11–13°C.
Sekmadienį, spalio 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną, pradedant vakariniais rajonais, turėtų palyti. Vėjas pietinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 4–8°C, dieną 12–15°C
