Gražiausi apžvalgos bokštai Lietuvoje: vaizdas atima žadą

Pateikiame jums gražiausių Lietuvos apžvalgos bokštų sąrašą:
Labanoro bokštas
Labanoro regioninio parko apžvalgos bokštas – aukščiausias apžvalgos bokštas Lietuvoje. Jo aukštis – 36 m. Užlipus serpantininiais laiptais į bokštą, kvapą užgniauš atsiveriantys vaizdai: miškai, Baltųjų Lakajų ežeras, salos ir pusiasaliai.
Merkinės apžvalgos bokštas
Įkopę į šį vieną aukščiausių Lietuvoje 26 m aukščio bokštą, plačiai apžvelgsite didžiausios Lietuvos upės Nemuno slėnį ir kiek akys užmato besidriekiančius Dzūkijos miškus – ne veltui šis Lietuvos regionas yra pats miškingiausias. Pušų kaimynystėje iškilęs išskirtinės architektūros bokštas su keliomis apžvalgos aikštelėmis leidžia stebėti kraštovaizdį iš skirtingo aukščio.
Drevernos apžvalgos bokštas
Užkopę į Kuršių marių pakrantėje pastatytą 15 m aukščio apžvalgos bokštą, pasijusite tarsi senosios mitologijos milžinai, žvelgiantys į savo valdas: Drevernos apylinkes, marias, už jų plytinčią Kuršių neriją. Galbūt jums pasiseks ir virš vandenų išvysite medžiojantį stambiausią Lietuvos plėšrųjį paukštį – jūrinį erelį.
Siberijos apžvalgos bokštas
Norėdami pajusti didžiausio Žemaitijos ežero Platelių didybę, pakilkite į 15 m aukščio Siberijos apžvalgos bokštą, pastatytą ant 166 m virš jūros lygio esančio Cidabro kalno. Tad į apylinkes galėsite žvelgti iš dar aukščiau! Nuo bokšto aikštelės atsiveria įspūdingi vaizdai į apylinkes: ežerus, miškus, pelkes ir miestelius.
Kirkilų apžvalgos bokštas
Aktyviais karstiniais reiškiniais išsiskiriantį Biržų kraštovaizdį įdomu pamatyti iš 30 metrų aukščio apžvalgos bokšto. Jis primena Mėnulį, nuo jo viršaus atsiveria galybė ežerėlių. Tai ne kas kita, o vandens prisipildžiusios įgriuvos, kurios vasarą dar ir nusidažo įvairiomis spalvomis!
Gedimino pilies bokštas
Graži legenda pasakoja: nuo pilies ant kalno prasidėjo Vilnius. Garsiai kaukiantį geležinį vilką susapnavęs Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas išsiaiškino, kad jo sapnas reiškia, jog atsiras stipri ir nenugalima sostinė. Taip ant kalno XIII amžiaus pabaigoje–XIV amžiaus pradžioje buvo pastatyta pilis, turėjusi ginti miestą nuo priešų. Per XV amžiaus pradžioje kilusį Vilniaus gaisrą medinė pilis sudegė. Kalno viršuje atstatyta aukšta gynybinė mūro siena su trimis bokštais ir gotikinio stiliaus rūmais. Šiandien iš rūmų likę griuvėsiai, o Vilnių iš aukštai stebi Vakarinis bokštas. Iš jo atsiveria nuostabus vaizdas į miestą, jį supančius parkus, matyti miškais apaugusios kalvos ir besikeičiantis šių dienų sostinės veidas.
Snaigyno ežeras ir Veisiejų apžvalgos bokštas
Snaigynas – vienas iš Veisiejų regioninio parko Lietuvos pietvakariuose ežerų. Iš šalia jo iškilusio 15 m aukščio vėjo sūkurį primenančio Veisiejų apžvalgos bokšto atsiveria akį džiuginantys reginiai: Snaigyno ežeras, jo vingiuoti krantai, salos bei Veisiejų miestelio panorama. Jei esate žvejybos mėgėjas, Snaigyne išbandykite savo meškerės sėkmę: čia gausu stambių įvairių rūšių žuvų!
Metelių ežeras ir apžvalgos bokštas
Nuo 15 m aukščio Metelių apžvalgos bokšto apžvelgsite vieną gražiausių Pietų Lietuvos ežerų Metelį ir jo apylinkes. Čia būtina apsilankyti ornitologijos mėgėjams – iš bokšto aikštelės nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens patogu stebėti ežero vandens paukščius, ypač gulbes nebyles. Geriausia tai daryti popietės ir vakaro valandomis.
Birštono apžvalgos bokštas
Kadangi bokštas stovi ypatingo kraštovaizdžio saugomoje teritorijoje – Nemuno kilpų regioniniame parke, infrastruktūros galimybės yra smarkiai ribojamos, todėl patogiausia jį pasiekti pėstute arba dviračiu.
Įveikus 300 bokšto laiptelių, lankytojams atsiveria ypatingas gamtos reiškinys – didžiausios Lietuvos upės – Nemuno – kilpos. Nemunas matosi iš abiejų pusių, tarsi būtume tarp dviejų Nemunų. Iki šiol Nemuno kilpų kraštovaizdis buvo matomas tik pakilus karšto oro balionu, parasparniu arba nuotraukose, o dabar juo galima pasigrožėti ir iš bokšto. Šalia miškas, matosi Birštono panorama, Nemuno slėnis, skelbė visitbirstonas.lt.
Anykščių šilelio medžių lajų tako apžvalgos bokštas
Medžių lajų takas tęsiasi 300 m ir tolygiai kyla iki 21 m aukščio virš žemės. Tako pabaigoje apžvalgos bokštas, kurio apžvalgos aikštelės aukštis – 34 m.
Medžių lajų takas – tai pirmasis takas Baltijos valstybėse ir visoje Rytų Europoje, kur galima pasivaikščioti medžių lajų/viršūnių lygyje. Medžių lajų tako kompleksas buvo atidarytas 2015 metų rugpjūčio 7 dieną. Kompleksą sudaro: informacinis centras, Medžių lajų takas ir apžvalgos bokštas, skelbė infoanyksciai.lt.
Puvočių apžvalgos bokštas (Varėnos raj.)
„Telia“ bokšte yra įrengta apžvalgos aikštelė – 30m. aukštyje. Bokštas iškilęs aukščiau miškų, tad nuo apžvalgos aikštelės atsiveria toliai ir aplinkui matosi žalia miškų jūra. Verta įkopti ir pasižvalgyti, skelbė pamatyklietuvoje.lt
Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštas
Nuo apžvalgos bokšte 25 m aukštyje įrengtos aikštelės atsiveria Krekenavos miestelio, jo apylinkių, Nevėžio slėnio su senvagėmis panorama, skelbė pamatyklietuvoje.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!