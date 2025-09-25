Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Turkija Lietuvoje dislokavo žvalgybinį orlaivį: taip pasiuntė signalą Rusijai

2025-09-25 09:56 / šaltinis: BNS
2025-09-25 09:56

. Turkija Lietuvoje dislokavo modernų AWACS žvalgybinį orlaivį ir taip pasiuntė signalą, jog po Rusijos vykdytų oro erdvių pažeidimų NATO stiprina gynybą Baltijos regione.

Arūnas Tamošiūnas BFL/KAM nuotr. NATO orlaivis

. Turkija Lietuvoje dislokavo modernų AWACS žvalgybinį orlaivį ir taip pasiuntė signalą, jog po Rusijos vykdytų oro erdvių pažeidimų NATO stiprina gynybą Baltijos regione.

REKLAMA
0

AWACS (angl. Airborne Warning and Control System), gebantis aptikti žemai skrendančius dronus ir kitus objektus, kurie nematomi antžeminėmis radarų sistemomis, anot su anonimiškumo sąlyga kalbėjusių Turkijos pareigūnų, į Lietuvą išvyko pirmadienį, o ketvirtadienį vis dar vykdo užduotis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kad Turkija Lietuvoje dislokavo AWACS žvalgybinį orlaivį, pirmoji pranešė naujienų agentūra „Bloomberg“, o krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė patvirtino šią žinią.

REKLAMA
REKLAMA

„Taip (dislokavo – BNS). (...) Vakar turėjome su Turkijos atstovais susitikimą, AWACS yra iš tikrųjų įspūdinga priemonė ne veltui vadinama NATO akimis danguje. Tai bus keletas misijų, jų tikslių datų dėl saugumo sumetimų negaliu atskleisti. Tai bus ne viena misija“, – Seime žurnalistams sakė D. Šakalienė.

REKLAMA

„Papildomai po kelių mėnesių turėsime kitus resursus. Iš sąjungininkų pusės matome rimtą įsitraukimą. Norėtųsi visada (...) dar greičiau ir geriau, bet tai bus gera priemonė ir ji suteiks gerų galimybių vertinant mūsų oro saugumą“, – tvirtino ministrė.

Šis laikinas dislokavimas yra solidarumo su NATO karinio aljanso nariais gestais, žiniasklaidai tvirtino pareigūnai. Turkijos gynybos ministerija atsisakė pateikti komentarą.

REKLAMA
REKLAMA

Toks žingsnis žengtas NATO koordinuojant atsaką į rusų naikintuvus ir dronus, pažeidusius sąjungininkių oro erdvę.

Šią savaitę Estija sušaukė skubius NATO ir Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos susirinkimus po to, kai trys rusų naikintuvai penktadienį praleido 12 minučių Baltijos šalies oro erdvėje. Incidentas įvyko netrukus po to, kai rusų dronai pažeidė Rumunijos ir Lenkijos oro erdves.

Liepos mėnesį iš Baltarusijos skridę dronai užfiksuoti ir Lietuvoje.

Nuo Rusijos plataus masto karo Ukrainoje pradžios 2022-aisiais tokių incidentų padaugėjo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų